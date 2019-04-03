法警也鬧荒！1人顧3庭　法務補保全「只安檢無法戒護」

▲法警核心業務；如站庭、戒護及解送人犯等勤務，合約保全並無法執行。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

全台各地檢署法警人力吃緊，新竹地檢署1位法警顧3庭的問題也慢慢浮現，法務部日前邀集各地檢署法警長開會，雖會中討論以第二預備金統一採購聘用72名保全，依各地檢署人力配置，竹檢可獲配3名保全，協助安檢及巡邏勤務，但仍有法警直言：「擴編才最實際」。

竹檢法警長傅先聰指出，法務部是動用第二預備金2900多萬元，統一採購72名保全，竹檢可獲得3名額的保全配置，預計4月8日正式上線，保全合約每人每月上班時數以210小時為上限，週一到週五每天上9.5小時，月薪3萬9千餘元。

而法警私下也討論，保全薪水近4萬元，和法警薪水差不多，但卻不能做戒護或站庭等核心業務，真正減輕工作負擔的效用實在不大，不如把這些錢擴編法警人力還比較實際。

傅先聰也表示，保全無法完全取代法警，因為法警核心業務；如站庭、戒護及解送人犯等勤務，他們並無法執行，目前預計1名保全配置地檢署大門，另外2名則在兩側安檢門協助報到及維持偵查庭外秩序，只是合約到2019年底結束後，法務部仍要查核各地檢署聘用保全的成效，所以2020有沒有保全都還不知道。

只是法警的期望恐怕落空！新竹地檢署主任檢察官林奕文說，中央機關擴編員額都由人事行政局管制，擴編法警實在機會不大，法務部能配給竹檢3名保全，要謝天謝地，總比1個都沒有好吧！