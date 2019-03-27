替代役再見！檢察官恐自己送關箱　每個5公斤「女檢挫咧等」

▲司法替代役將劃下句點，女檢察官們面對沉重的鐵製關箱，紛紛「挫咧等」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區人口快速增漲，加上鄰近竹科，檢察官每年偵查刑案都破萬件，已達一級地檢署的標準，但因中央人力管控，即使升級也無法補人。1993年次的替代役男將於2019全部退役，將來檢察官們，不論男女，都將面臨每天自己送關箱，女檢察官們也私向主任檢察官要求，「買好一點的推車！」



新竹地檢署內將近40名檢察官，5名碩士學歷司法替代役，每天早上要先到檢察官辦公室拿公文和結案書類的鐵製關箱，送給檢察長批閱後，再送統計室掛結最後送回給檢察官，搬著笨重的關箱，每天要用大推車往返來回5到6趟，若是急件公文更則要馬上傳送，一刻不得耽誤。法司替代役近年來隨著逐漸退役後目前只剩5人，根本無法支援法室警。

▲替代役每天要推滿滿一車的關箱在地檢署各處室不斷來回奔走。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹檢書記官長楊美溶說，竹檢人力少，加上中央遇缺不補政策，錄事缺2人，工友和司機都剩5人，素質高的工友都還要分擔做文書工作，兵役法未修改前，司法替代役最多曾達30人，協助送公文、檔案室歸檔及法警室戒護工作。

主任檢察官林奕文說，竹檢最缺工友和司機，其次是法警，在替代役逐漸退役後，目前已調1名工友協助收送公文，但檢察官親送文公和沈重關箱也幾乎是短期內可見的畫面。

一個鐵製關箱放滿書類文件的重量可達4、5公斤左右，每位檢察官辦公室幾乎都放著近十個關箱。曾親送公文和關箱的檢察官林李嘉說，「沒人只有自己送，不然怎麼辦？」身材高挑、經常運動的主任檢察官陳玉華說，「書類放進關箱後很沈重，從辦公室搬到門口都感到吃力，何況其他女檢察官，真的沒人力時要怎麼提送？」

新竹地檢署裡有不少位女性檢察官，面對未來還要當「女力」女檢察官們私下要求林奕文「買好一點的推車！」林奕文說，若人力真的調配不過來，會配給每位檢察官1部推車。