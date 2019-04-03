費鴻泰控變造韓國瑜錄音檔拉票　王鴻薇哽咽：被大立委痛打

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者楊亞璇攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著2020大選接近，國民黨內初選就已殺得見紅見血。積極爭取代表黨出征松山信義區立委的台北市議員王鴻薇，與尋求連任的立委費鴻泰公開槓上，費更召開記者會控訴王剪接高雄市長韓國瑜的錄音進行電話拜票，呼籲王退出初選保留風骨。對此，王鴻薇3日上午哽咽召開記者會回應，強調錄音檔都有獲得當事人的同意。

費鴻泰3日上午連同立委賴士葆、曾銘宗召開記者會，指昨晚服務處接到200多通電話，反映王鴻薇用韓國瑜的錄音拉票宣傳，但韓辦說沒有這段錄音，應該是王擅自剪接剪接去年市議員選舉拜票錄音，挪作立委初選使用。

費鴻泰批評，王鴻薇此舉不但違反黨紀，也觸犯刑法偽造文書，是極嚴重的政治舞弊，該主動退出初選，保留政治風骨。

王鴻薇表示，人民希望國民黨立法委員強力監督蔡政府，而不是幾位大立委排排坐，痛打一個黨內同志，在發生嚴重司法關說、NCC主委被請辭、交通部觀光局副局長被強迫退休等事件，公務體系遭踐踏之際，請國民黨資深立委拿出戰力，監督蔡政府，而非只顧自己的初選。

此外，王鴻薇也呼籲勿做不實指謫，強調這次初選所用的文宣、照片及錄音檔等，均有取得當事人同意，任何不實指控請拿出證據，必然配合黨中央組發會調查。但參選人及相關人等，不應以個人選舉，為難韓國瑜市長及其他首長。本黨應該全力一致對外，而不是為個人選舉為難相關首長。

最後，王鴻薇更強硬回應，強調任何意圖使人不當選的行為，都必需面對司法的檢驗，提醒黨內，參選人及相關人等，初選等同大選，亦受選舉罷免法之規範。任何未經查證事實即栽贓、扭曲的言論及行動，已將違反意圖使人不當選之相關規定。

