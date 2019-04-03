成功預測當選市長　命理大師再斷韓國瑜「總統運勢不可擋」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局推展「命理一條街」找來去年成功預測韓國瑜順利當選高雄市長，而預測陳其邁入閣的兩岸知名命理大師曼樺老師加入，曼樺老師在活動現場語出驚人表示，韓國瑜將可能會在美國行後宣布參選總統，因為現在「勢不可擋」，而且還點出兩個宣布參選的時間點：5月3日或5月23日。

▲兩岸知名命理專家曼華老師大膽預測：韓國瑜總統路勢不可擋 。（圖／記者吳奕靖攝）

曼樺老師說，韓國瑜選總統是「大勢所趨」，尤其是在香港澳門大陸行期間發表「九二共識」以及是「孫中山的信徒」，曼樺老師還引用了孫中山的一句話：「天下大勢，浩浩湯湯，顺天者昌，逆天者亡」，從天運跟人運當中發現到一些事，透過媒體要轉告韓國瑜：「現在情勢已經勢不可擋了，請市長要了解成勢、順勢、任勢然後造勢，我覺得他還要抓勢，最後才能大勢所趨以及勢不可擋跟勢在必得」，曼樺老師更是大膽預測，韓國瑜的美國之行是「鍍金之旅」，所有的事情會在她去完美國後會更明朗、加分。

▲兩岸知名命理專家曼華老師大膽預測：韓國瑜總統路勢不可擋 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於目前幾位在檯面上頭的總統參選人，分別是王金平、朱立倫、吳敦義、柯文哲以、賴清德以及蔡英文等人，若是從八字上頭來看，雖然柯文哲跟韓國瑜的四柱相同，不過曼樺老師強調韓國瑜還是氣勢最旺的一個，但曼樺老師也點出現在的情勢並非是韓國瑜想不選選的問題，而是民心、民氣所營造的「勢不可擋」，讓韓國瑜不想選也得選。