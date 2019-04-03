藉韓國瑜、郭台銘卡朱王　吳敦義沒放棄2020？





▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導



國民黨主席吳敦義拱高雄市長韓國瑜動作不斷，外界研判吳參選2020機率不高，但吳敦義「從未說過不選」，且傳出吳敦義仍找公關公司扭轉形象備戰，有黨內人士因此研判，吳藉拋出韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘的口袋名單，卡前新北市長朱立倫、立法院前院長王金平，顯未放棄2020。

名嘴尚毅夫在《放言》撰文表示，吳敦義現階段採捧韓策略，利用不斷釋放各種讓韓有機會被徵召或是被動參與初選等訊息，讓朱立倫跟王金平跟著轉，營造「批評吳就是得罪韓粉」氛圍，待徵召未果，韓粉將責任丟向朱、王之後，便能順利達到拉攏韓粉的效果。

尚毅夫透露，吳敦義曾在３月一場聚會中對與會者拋「你們不要把話講死」，吳的意思要在場其他人不要篤定地說他不會選2020，還要大家4月再問他選不選。傳出吳同時還積極在找網路公關公司負責「扭轉形象」。

尚也說，國民黨黃復興黨部3月開始要求各縣市支部，回報黨員人數統計，且目標不得低於2年前黨主席選舉有投票權的黨員人數，種種跡象顯示吳敦義仍有參選2020的準備。

《信傳媒》引述親近吳敦義的黨內人士說法指出，將韓國瑜納入民調是黨中央準備初選最主要的目標，但黨主席勢必不能「把雞蛋放在一個籃子裡」，所以吳才會將鴻海集團董事長郭台銘也「納入考量」，如果韓、郭參選都無法成真，黨內只剩朱立倫、王金平，最後吳很可能跳下來參選。

親吳人士說，了解吳敦義的人都知道，吳未放棄參選總統的念頭，將韓國瑜加入初選民調，可能使吳敦義成為第二名，並成為韓國瑜「備胎」，這也成為吳表態參選、在初選出線的利基。