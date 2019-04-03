快訊／要韓選總統「只是不敢講」　國民黨下通牒：請15縣市長、立委明確表態

▲韓國瑜備詢。（圖／地方中心攝）

政治中心／綜合報導

國民黨內力拱高雄市長韓國瑜參選總統聲量持續加溫，但韓國瑜才就職3個月，缺乏參選的正當性，韓國瑜本人無意主被動參加總統初選。國民黨組發會主委李哲華3日罕見地下通牒，要黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對此公開表態，讓黨主席吳敦義好做事。

為了推出2020最強總統候選人，吳敦義已經排定從4月5日起將陸續與韓國瑜、朱立倫、王金平等人見面晤談，對於黨內互打的現象，負責組織與提名作業規劃的李哲華特別點名，立委候選人們嗆要小雞決定母雞，那就把訴求清楚說出，現在「態勢已經很明顯」，也許結果對新北市前市長朱立倫、立委王金平，甚至是吳敦義本人都很殘忍，但站出來給吳力量，就能讓吳好做事。

李哲華表示，基層盼徵召韓國瑜參選總統聲音很清楚，只是大家不敢講，不願得罪人，但黨內既然盼黨提名最強的人選總統，就像去年縣市長提名一樣，要好好保護這個最強的人，但現在給黨主席吳敦義支持力量不夠，質疑聲卻不少，要吳與黨中央怎麼做？

談到徵召與黨內初選作業，李哲華也說，現在已走到要啟動總統初選機制階段，對基層期盼徵召韓國瑜的聲音，黨內具民意基礎的要角，不能再和稀泥，就大方告訴黨主席吳敦義，當國民黨為了要贏、中華民國為了要贏，大家支持不用再經初選，直接徵召韓，基層呼聲不就是這樣？

李哲華認為，明年總統與立委合併選舉，立委候選人與總統候選人將是命運共同體，黨總統候選人提名的好，立委選情必然跟著好，但若總統提名爭議再僵持下去，恐重演4年前藍營支持者心寒不願投票劇碼。

李哲華還強調，這次總統提名再處理不好，4年前這群曾不投票的藍營支持者恐又不出來，最後傷到的還是整個立委選情；組發會不是要摧徵召韓國瑜，而是提醒立委要有主張，不要像四年前最後關頭再喊換柱救選情。