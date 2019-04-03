費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　王鴻薇反擊：被資深立委痛打

▲費鴻泰、王鴻薇。（合成圖／記者黃克翔、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨立委費鴻泰3日召開記者會，指控跟他要競爭立委黨內初選的台北市議員王鴻薇，近期以剪接過的高雄市長韓國瑜電話錄音來拉票。對此，王鴻薇回應費鴻泰、賴士葆、曾銘宗委員不實指控之聲明，並指出「遵守黨內不互打，卻被資深大立委痛打」，她聲明本次初選所使用的照片及錄音檔均獲當事人之同意。

王鴻薇提出三項聲明：

一， 勿黨內互打

人民希望國民黨立法委員強力監督蔡政府，而不是幾位大立委排排坐，痛打一個黨內同志。在發生嚴重司法關說，NCC主委被請辭，交通部觀光局副局長被強迫退休，公務體系遭踐踏之際，請國民黨資深立委拿出戰力，監督蔡政府，而非只顧自己的初選。

二， 勿做不實指謫

王鴻薇鄭重聲明，王鴻薇本次初選文宣所使用之照片，及錄音檔，均取得當事人之同意。任何不實指控，請拿出证據，王鴻薇必然配合黨中央組發會調查，但參選人及相關人等，不應以個人選舉，為難韓國瑜市長及其他首長。本黨應該全力一致對外，而不是為個人選舉為難相關首長。

三， 任何意圖使人不當選，須面對司法檢驗

提醒黨內，參選人及相關人等，初選等同大選，亦受選舉罷免法之規範。任何未經查証事實即栽贓，扭曲之言論及行動，已將違反意圖使人不當選之相關規定。王鴻薇僅守黨內不互打，但被痛打之際，也會以司法保障自身參選之權利。