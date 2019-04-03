芭樂價格暴跌丟圳溝！上海公司來訂42貨櫃　韓國瑜：真的是及時雨

▲韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

今年全台芭樂的生產量大幅增加，各地3月的芭樂價格幾乎都暴跌，彰化縣還傳出跌到每台斤3元，有農民乾脆就拿來餵豬。不過高雄市燕巢和美濃的芭樂現在接到了來自上海的訂單，高雄市長韓國瑜2日下午更見證了上海業者與高雄農會、漁會的簽約儀式，他直言這筆訂單真的是及時雨，希望雙方未來多多交流。

根據了解，芭樂今年年初在北農的拍賣平均價格，還維持在每公斤30到40元之間，但春節過後卻出現持續下滑的情況，3月29日明顯往下跌到每公斤11元，30日再下滑到10.8元，4月2日則落在12.4元，但比起12.6元的拍賣監控價格略低，更不用說出現價格暴跌的彰化產地了。

▲燕巢芭樂運銷合作社 。（圖／記者洪正達攝）

高雄的大社、燕巢就是台灣芭樂生產最多的地區，面對芭樂價格連日來的下降情況，高雄市政府成功獲得來自上海281公噸的芭樂訂單，高雄市長韓國瑜和農業局長吳芳銘2日就出席了高市議會的簽約儀式，見證了上海曾泰股權投資公司董事長曾龍松與高雄市農會、高市漁會等單位簽署的共同合約。

合約內容上海曾泰1年採購10億元的高雄農漁產品，其中除了8億元水產、2億元的水果及果乾加工品，水果中就包含了燕巢區及美濃區的42個貨櫃、總共281公噸的芭樂。韓國瑜就在儀式致辭時表示，這幾天為了芭樂問題忙翻了，這筆訂單真是及時雨，他們一定會要求產品的品質，希望雙方未來多多交流。

根據農糧署網站顯示，2018年3月全台芭樂總量為4千公噸，但是今年3月總量就有6千多公噸，對比同期多了2千多公噸，等於增加近7成的產量，至於為何會出現暴增的情形？農糧署說明，南部產區2018年因為823豪雨受損嚴重，現在產區重新進入了量產階段，加上3月中旬高溫影響，這才發生盛產情況。

▲農委會主委陳吉仲視察燕巢芭樂產銷 。（圖／記者洪正達攝）

農委會主委陳吉仲2日到燕巢青果合作社視察芭樂產銷問題，表示目前農委會目前已開始收購市場上的次級品，至於日前媒體報導芭樂價格跌至谷底，他也喊冤說，燕巢芭樂的品質是全台最優，但媒體僅針對次級品價格報導，對於價格可達每公斤50元以上的優等品種卻從不關切，讓他覺得相當不公平。

高雄市農業局長吳芳銘也表示，燕巢、美濃一帶幾周前每天才收約10噸的芭樂，現在盛產之下一天的集貨量就有150公噸，足足比過去增加了十倍之多，燕巢因為品牌關係價格有保障，但其他地區價格就沒有這麼好，美濃區還發生農民丟棄次級品、下品等品質差的芭樂。

▲全台芭樂出現盛產情況，導致批發價格下跌，美濃就發生了丟棄次級品的現象。（圖／翻攝畫面）

吳芳銘指稱，高雄芭樂截至今年3月的共同運銷交易量，目前已經達到了4623公噸占全台78%左右，最近價格下跌主要就是產量太多造成，未來將與國內大型通路合作，首推高雄農產展及高雄月活動，芭樂會是主要推廣品項之一，目前也會在短期內完成42個貨櫃出貨，應該會有助舒緩芭樂的產銷壓力。