多吃芭樂助農民！專家揭營養價值超驚人...愛吃肉的人更要吃

▲台灣芭樂的營養成分不容小看，在上海的超市也能買到。（圖／記者陳政錄攝）

記者許展溢／台北報導

芭樂近來產量暴增7成，根據中興大學及農委會農業試驗所營養分析，芭樂的營養成分實在是不容小看，以維他命C含量來看，是進口蘋果的50倍、奇異果的4倍，更具強大的清除亞硝酸鹽能力，是國人養生保健的最好選擇。

農糧署說明，芭樂除豐富的維他命C外，也有超高的抗氧化力，是蘋果的7倍、奇異果的2倍。而芭樂對清除亞硝酸鹽的能力也相當優異，其果汁即使在稀釋100倍以後，對亞硝酸鹽的清除率仍可達91%，常吃肉類加工品或是喜歡烤肉的消費者，務必要多吃芭樂，能去油解膩，減輕食用大魚大肉後的身體負擔。

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▲農糧署說明，芭樂除豐富的維他命C外，也有超高的抗氧化力。（圖／農糧署提供）

農糧署說明，台灣在地生產、新鮮供應的芭樂，比起遠渡重洋的進口水果，更能確保營養成分不流失，1天1粒芭樂能供應充分的活力，建議消費者把握盛產期多加採購。另外，農糧署也提供建議，讓想要喝下1杯清涼消暑飲品的民眾，也可在家自製「芭梨戀人」，作法如下：

芭樂150公克、鳳梨150公克、百香果20公克、白開水300克以及糖少許，打成果汁後過濾，就能完成1份好喝又健康的果汁。