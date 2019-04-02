「芭樂之亂」運銷商說沒那麼慘：預期心理導致生產過剩

▲運銷合作社理事主席張厚深表示，這次價格亂象是預期心理造成的。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄燕巢產的芭樂因品質優良，平均價格每公斤都在20元以上，有些甚至已外銷到北美與中東地區，運銷合作社主席張厚深表示，今年合作社已外銷3只貨櫃，總重量約40噸，對於媒體報導芭樂價格慘跌，他也直言「沒那麼誇張」，對於價格亂象的分析是「預期心理搶著套袋」導致。

同時也是果農的張厚深說，全台的芭樂產地散布各處，其中以燕巢產的品質最高，會造成芭樂價格波動原因，主要還是2018年8月份的水災，造成許多果農在預期心理的作用下，提早套袋，造成產量上無法抑制，因此價格上自然會受到影響，但價格上不會跌到像媒體報導的那麼慘「每公斤剩下2、3元」。

目前在張厚深所屬的合作社中，已有多條通路，在內銷方面，除了市場上販售外，也會送到北農進行拍賣，除此之外也開闢外銷通路，像今年已將芭樂賣到加拿大、杜拜，過幾個月則會開闢美國市場，為了平抑芭樂價格合理，張厚深表示，要內外銷多管齊發才能讓農民都有穩定的收入。

張厚深也說，芭樂是全年都可收成的水果，所以果農都要計算每季的收成量，在供需穩定的情況下，都能維持相當的收入，因燕巢芭樂平均價格較高，若如外界所說每公斤下跌到10元，那其他產地的芭樂都沒人要買了。