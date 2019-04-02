1票1千元賄選　彰化社頭鄉廣福村長沈烱雄當選無效

▲彰化社頭廣福村長以1票1千元向選民買票，地院判當選無效。（圖為示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2018五合一大選，彰化縣社頭鄉廣福村長沈烱雄以一票1千元代價向選民賄選買票，彰化地檢署向彰化地院提出當選無效之訴，沈烱雄向檢方坦承，是聽取村民建議才買票，彰化地院1日判決出爐，認為檢方請求當選無效有理，應予准許。

判決書指出，59歲沈烱雄於2018年10月某日上午，交付9千元給沈姓女樁腳，以每票1千元向宋姓等選民尋求支持，10月13日，沈烱雄再將1千元賄款交付給柳姓民眾，要求其林母支持，又於10月下旬某日交付9千元給蕭姓選民，尋求戶內有投票權人支持。檢方獲報後追查，依違反選罷法向法院提出當選無效之判決。

▲彰化社頭廣福村長沈烱雄以1票1千元向選民買票，地院判當選無效。（圖／翻攝自選舉公報）

沈烱雄坦承賄選，向檢方辯稱，因村裡有人建議他買票，一時不慎就花錢買票，有人檢舉後就沒有再買。法院審查，宋姓等選民因違反投票收賄罪經緩起訴處分，被告亦坦承買票，賄選屬實，應予檢方請求當選無效判決有理，應予准許，全案可上訴，沈烱雄是彰化地檢針對去年五合一大選結果首波提起當選無效名單之一，也是首名當選無效判決。

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