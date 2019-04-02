整治福町路圳溝保留百年老榕樹　花蓮市將打造生態溪街景

▲圳溝排水功能不佳，且嚴重影響當地市容觀瞻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮市福町路有一處日治時期留存至今的圳溝，周邊有百年老榕的特殊景觀，由於排水功能不佳，且嚴重影響當地市容觀瞻，市長魏嘉賢有意將該處打造成為生態溪街景，一來解決環境衛生的問題，二來營造街頭景致，成為花蓮市重要打卡景點之一。

▲花蓮市長魏嘉賢偕同相關單位共同會勘。



福町路緊臨花蓮市六期重畫區，當地早期為鐵路公路客運轉接的交通中心及商業核心，而在福町路一帶原為台鐵花蓮車站站區範圍，當地還有火車轉盤的區域，老一輩人都印象深刻。隨著道路開發，福町路成為前往六期重畫區及成功街、福建街一帶的便道之一，雖然拉近了街道之間的距離，但受限於土地開發的約束，在福町路仍有排水設施是老舊未加蓋的溝渠，不但排水不良，汙泥經年累月屯積，蚊蠅孳生，影響市容觀瞻，也成為附近住戶環境衛生的隱憂。



魏嘉賢指出，溝渠的流速已經不具功能，因此將建議下水道科把溝渠的箱涵封閉，並將一心街經由中華路往福町路的雨水下水道截流往福建路的箱涵，至於日治時期的溝渠會建議仍保留，朝向街景生態來開發。

▲溝渠旁有數棵百年老榕，相當具有特色，花蓮市公所計劃把溝渠打造成為生態溪的景觀。



由於溝渠裡仍有不少汙泥需要挖除，以清潔隊現有機具，無法處理，因此將評估是否由開口契約來辦理，或是請縣府相關局處協助，先解決環境衛生的問題後，再來做整治開發。



溝渠旁有數棵百年老榕，相當具有特色，若將溝渠加蓋，恐會造成老榕樹的死亡，魏嘉賢因此計劃把溝渠打造成為生態溪的景觀，不僅保住了老榕樹，更能將原是髒亂的空間蛻變成為清淨又富有生態意涵的景致。