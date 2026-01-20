高雄市警局換帥趙瑞華「緊緊緊」上任　陳其邁盼拚治安新高點

▲高雄市警察舉行新任局長趙瑞華（右一）交接典禮，由市長陳其邁（右二）監交 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府警察局今（20）日舉行卸、新任局長、分局長及大隊長聯合交接典禮，由市長陳其邁主持，內政部警政署副署長李文章擔任局長交接監交人。新任警察局長由趙瑞華接任，正式接棒卸任局長林炎田，宣示高雄警政新階段正式啟動。

交接儀式中，除完成警察局長交接外，苓雅、鳳山、岡山、旗山、仁武、鼓山、鹽埕、左營、林園、小港、六龜、湖內、前鎮等分局，以及交通警察大隊等14個機關首長也同步完成交接，由新任局長趙瑞華擔任監交人。

▲高雄市警察舉行14名新任分局長、大隊長交接典禮。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁致詞時特別肯定林炎田3年多來的付出，形容其「日也操、暝也操」，在重大刑案發生時經常親自坐鎮指揮，為高雄治安打下穩固基礎。他表示，林炎田交出一張亮眼的成績單，也讓新任局長肩負更重責任，期許趙瑞華能在既有基礎上持續精進，全面打擊犯罪。

▲高雄市警察舉行新任局長趙瑞華（右）交接典禮，市長陳其邁（左）致詞勉勵再創治安新高點。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁指出，去年高雄市暴力犯罪案件僅31件，為六都最低，槍擊案件也較109年大幅下降；幫派檢肅連續四年獲全國特優，A1死亡交通事故更連續五年下降，顯示治安與交通成果具體可見。他強調，這些數據並非給新任局長壓力，而是對警政團隊的肯定。

▲高雄市警察舉行新任局長趙瑞華和多名分局長的交接典禮。（圖／記者陳宏瑞攝）

趙瑞華為高雄在地人，過去曾在高雄服務，歷任湖內、岡山、鳳山、苓雅等分局分局長，以及督察長、副局長等職務，對地方治安環境相當熟悉。趙瑞華表示，返鄉接任責任重大，未來將秉持「緊緊緊」的工作精神，結合警政、司法及調查等治安夥伴力量，全力守護港都安全。

隨著春節年假將近，陳其邁也提醒，治安工作沒有假期，要求警察局在連假期間強化重點勤務部署，加強人潮聚集場所巡守，並持續落實防搶、防詐措施，確保市民安心過好年。