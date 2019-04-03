　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓冰PO文惆悵不捨全為「她」 　網歪樓：別走，2020還需要妳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

▲韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，2日在粉絲專頁PO文，「當飛機滑向天際，充滿祝福、也有暗暗愧疚...」，文字間流露出些許惆悵，原來是韓國瑜的小編、也是韓冰好友的許右萱要出國念書了，讓韓冰忍不住發文表達不捨。

韓冰在自己的粉絲團寫下，「親愛的，當飛機滑向天際，妳朝妳的夢想飛去，一個妳計畫已久、延宕一年的夢想～我對妳的夢想充滿祝福、也有暗暗的愧疚」、「回想去年，我們在一片黑暗中摸索作戰，如果沒有妳的並肩陪伴和義氣相挺，我想我們會更辛苦。」

▲▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

▲韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

短短幾句話，道出韓冰和小編們在去年高雄市長選戰中，打「空戰」的艱辛回憶，「我想我永遠會記得我們驚濤駭浪的 ”小編生活”、還有窩在小小咖啡館裡開會的日子⋯」，韓冰感性發文後，還附上三人一起對著電腦、認真工作的紀錄照，另外還有和許右萱互相擁抱的照片，看得出三人感情相當好。

去年高雄市長選戰，韓國瑜在短短幾個月內，從「空戰」颳起韓流旋風、最後成功讓高雄翻盤，小編王律涵、許右萱和韓冰，功不可沒。其中許右萱負責網路社群行銷，她規劃的韓國瑜官方LINE帳號，粉絲數更遙遙領先柯文哲和蔡英文。韓冰PO文後，引起網友熱烈討論，不少人留言獻上祝福「謝謝右萱當初挺身而出幫助韓冰」、「韓家軍永遠記得三位美麗的小編」，但也有網友留言歪樓「別走，2020還需要妳」、「拜託韓冰勸妳爸爸出來選總統」。

▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

▲▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

▲▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

ET快訊
737客機只有他1位乘客！起飛前意外「包機」爽享5空姐服務
虎媽道歉了！千字還原「甩耳光私刑」真相：只想保護孩子
遊艇大亨當李宗瑞2.0！隨機撿屍迷姦　帶回東區豪宅拍性愛片
保全ATM補鈔暗槓1300萬　晉身VIP環北台7天爽花500

關鍵字：韓國瑜,韓冰,許右萱,小編,高雄市長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／畫面曝光！保母壓住內湖男嬰20分...他「四肢掙扎扭動」疑被活活悶死

台中80kg肉女狠推男友下水！冷眼看沉入溪中...他託夢一句話破案

噁！屋租港男慘變「垃圾場」　網提議：讓他租張淑晶房子

寡婦忍4年勾搭亡夫換帖　正宮怒轟：大姑弟媳一起共享我老公小弟

保證芭樂價格回升　陳吉仲發豪語：不滿意可以趕我出去

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆：高雄市府變農糧署嗎？

影／綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收

TVBS民調滿意度僅三成多　盧秀燕：我選市長時也開低走高

運將違停公審警！飆罵「臭嘴臉俗仔」咒不得好死...所長力挺：我與同仁一起面對

時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

男嬰疑遭保母重壓悶死　柯文哲籲：等罪證確鑿才定罪

陳水扁5月9日演講　羅智強：哪是反擊藍營？蔡英文接招吧！

詹婷怡請辭NCC主委風波　柯文哲：網路假新聞該管要管

就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！明天的新北絕對比今天更好

幫高雄拚經濟換大位？　王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

柯文哲開砲：左打韓國瑜政治採購　右罵農委會辯護有夠差

「時機」到了就會找韓國瑜　王金平：他祝我心想事成

費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　王鴻薇反擊：被資深立委痛打

iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人民幣

溫室效應有救了！　中山大學發現「綠藻」能緩解全球暖化

宜蘭大眾科學日開幕　讓民眾認識、親近並應用科學

「毛茸茸」海豹寶寶！　睜圓滾大眼水中賣萌秒圈大批粉

【獨家】法務部長蔡清祥司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

信任破裂！杜魯道干涉司法風波開鍘　加國2爆料部長被逐出自由黨

SEMI：台灣蟬聯全球最大半導體材料市場

時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

政治熱門新聞

美女議員李倩萍　驚爆離婚

陸訂42貨櫃芭樂　韓國瑜：及時..

共機越線　館長嗆國民黨不要尊嚴

快訊／深陷關說風暴！邱太三請辭

「吳韓會」敲定！韓5日北上見吳

韓國瑜是國民黨趙雲？羅智強：關..

韓國瑜王金平見面了兩人低調見面

扁反擊藍營提告　5月9日基金會..

待轉區變漢字　工務局急修正

韓冰深夜PO文　不捨全為「她」

日媒揭24年前台海危機有一通機..

黃光芹怒嗆　「栽贓別人是綠蛆..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

韓國瑜有感：勿忘世上苦人多！

更多熱門

相關新聞

「吳韓會」敲定！韓4／5日北上見吳

國民黨擬「特邀」高雄市長韓國瑜投入2020總統大選一事，出現新進展。國民黨主席吳敦義3日上午赴慈湖謁陵受訪時證實，「吳韓會」將於4月5日下午3點30分在台北舉行，「韓國瑜說他還是到台北來比較合適」。至於同樣有意參選2020的立法院前院長王金平、新北市前市長朱立倫，也分別安排在7日、8日。

黃光芹怒嗆　「栽贓別人是綠蛆的韓蛆並不可愛」

英系人馬：不會動用霸王條款換賴

陸訂42貨櫃芭樂　韓國瑜：及時雨

韓國瑜是國民黨趙雲？羅智強：關張都砍死了

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

美女議員李倩萍　驚爆離婚

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」讓網吐血

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面