韓冰PO文惆悵不捨全為「她」 　網歪樓：別走，2020還需要妳

▲韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，2日在粉絲專頁PO文，「當飛機滑向天際，充滿祝福、也有暗暗愧疚...」，文字間流露出些許惆悵，原來是韓國瑜的小編、也是韓冰好友的許右萱要出國念書了，讓韓冰忍不住發文表達不捨。

韓冰在自己的粉絲團寫下，「親愛的，當飛機滑向天際，妳朝妳的夢想飛去，一個妳計畫已久、延宕一年的夢想～我對妳的夢想充滿祝福、也有暗暗的愧疚」、「回想去年，我們在一片黑暗中摸索作戰，如果沒有妳的並肩陪伴和義氣相挺，我想我們會更辛苦。」

▲韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）

短短幾句話，道出韓冰和小編們在去年高雄市長選戰中，打「空戰」的艱辛回憶，「我想我永遠會記得我們驚濤駭浪的 ”小編生活”、還有窩在小小咖啡館裡開會的日子⋯」，韓冰感性發文後，還附上三人一起對著電腦、認真工作的紀錄照，另外還有和許右萱互相擁抱的照片，看得出三人感情相當好。

去年高雄市長選戰，韓國瑜在短短幾個月內，從「空戰」颳起韓流旋風、最後成功讓高雄翻盤，小編王律涵、許右萱和韓冰，功不可沒。其中許右萱負責網路社群行銷，她規劃的韓國瑜官方LINE帳號，粉絲數更遙遙領先柯文哲和蔡英文。韓冰PO文後，引起網友熱烈討論，不少人留言獻上祝福「謝謝右萱當初挺身而出幫助韓冰」、「韓家軍永遠記得三位美麗的小編」，但也有網友留言歪樓「別走，2020還需要妳」、「拜託韓冰勸妳爸爸出來選總統」。

▼韓冰在粉專PO文表達不捨。（圖／翻攝韓冰臉書粉絲專頁）