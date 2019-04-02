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壞學長性侵酒醉學妹！男友同床睡死…她輕碰求救失敗：我好髒

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲賀男在小美的男友旁邊，性侵小美得逞。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名25歲賀姓男子和學妹小美（化名）及小美的男友喝酒狂歡，事後一起到租屋處睡覺。沒想到，賀男竟趁機性侵小美得逞，導致對方覺得自己很髒而自殺，雖然獲救卻也得到重鬱症。最高院判決近日出爐，依乘機性交罪判賀男3年4月徒刑，全案定讞。

判決指出，賀男2016年1月16日凌晨跟小美、小美男友喝醉後回到租屋處休息；當賀男見到小美情侶2人直接醉倒躺在床上時，竟開口要小美陪他到更衣室發生性關係，雖然當下就被拒絕，但他不死心，開始對昏睡的小美上下其手，更以手指性侵得逞。

期間，小美意識到有人在觸碰自己的身體，但喝醉的她即使揮手阻擋也無力反抗，只能任由對方侵犯；遭到侵犯的當下，她也用身體碰撞一旁熟睡的男友求救，但對方卻睡死而沒有任何反應。隔天，小美傳LINE質問賀男的犯行，見到對方完全否認後才憤而提告。

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲小美為此罹患重鬱症，甚至吃藥輕生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「我變髒了…」小美甚至為此吃藥輕生，雖然被救回來卻情緒低落，更因此而罹患重鬱症。對此，賀男否認犯行辯稱，他過去跟小美有過一段關係，也曾發生過性關係，且對方男友就在一旁，不可能如此大膽性侵。

法官檢驗雙方LINE的對話紀錄發現，賀男面對小美的質問回應，「…你睡死了　不過你睡著了　還有摸你，因為我記得你有阻止我…我沒有放進去，只有用手」等，可見卻有趁機觸碰小美，且不論以前關係，每一次的性接觸都應得到對方的同意。因次乘機性交罪判賀男3年4月徒刑，全案定讞。

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關鍵字：性侵,學妹,酒醉,學長,男友

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