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保母不顧掙扎重壓男嬰「活活悶死」　兒科醫師哀慟：死前痛苦難以形容

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▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲男嬰遭保母重壓約20分強迫入睡，活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

突發中心／台北報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心，1日下午一名男嬰突然沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，但事發後卻傳出男嬰是遭到廖姓保母重壓強迫入睡而活活被悶死。對此，知名小兒科醫師陳木榮在臉書上哀慟表示，男嬰「死亡之前的痛苦應該是難以形容的」。

警方透過監視器畫面調查，負責照顧的廖姓保母（40歲）抱著男嬰哄睡時，男嬰全程面部朝下，而保母巨大身軀將人緊緊壓在身下，造成男嬰疑因呼吸不到空氣，四肢、屁股不停掙扎，卻無法動彈，姿勢保持了約20分鐘。

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲保母向員警供稱，當時為了要哄男嬰入睡，所以側身環抱，沒想到會發生事情。（圖／記者柳名耕翻攝） 

對此，知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮在臉書上發文痛批「很誇張的一個新聞畫面！一個正常的孩子，因為沒辦法呼吸而死亡，死亡之前的痛苦應該是難以形容的。」文末更難過的表示，在兒童節的前夕看到這種新聞，「好難過...」。

許多網友見狀也紛紛留言「那雙小手拼命的在揮動著，完全無法想像最後那幾分鐘到底有多痛苦...」、「光是看到標題，我心臟都快停了，看到影片之後眼淚都流下來了，這是什麼保姆？哄睡這樣哄的？妳以為在壓制壞人嗎？太誇張了！」、「這種人憑什麼當保母！」

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警消人員到場緊急搶救，無奈男嬰仍宣告不治。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：托嬰中心,保母,悶死

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