酒後駕車修法重懲　「切勿酒後開車」屏警春假加強取締

▲屏東縣警局春假加強取酒駕取締勤務，確保民眾生命財產安全。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



春假連續四天假期將到，由於酒後駕車經常衍生重大交通事故，造成人民生命身體財產重大損失，立法院也於2019年3月26日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，縣警局將加強取締勤務，期能持續營造「酒駕零容忍」社會共識，有效遏止酒駕歪風，保障人民生命、身體與財產安全。

▲屏警加強酒駕取締。

縣警局交通隊人員說，立法院相關修正交通處罰管理條例內容有提高酒駕違規罰鍰，(初犯汽、機車分流處罰)，再犯與拒測罰鍰採累進處罰。提高自行車駕駛人酒駕、拒測罰鍰。

新增部分為年滿18歲乘客同車共責(年滿70歲、身心障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限)。酒駕沒入車輛規定。酒駕累犯強制加裝酒精鎖相關規定。對汽車運輸業所屬駕駛人規範懲罰性賠償請求權。不得申請考領駕駛執照規定(未完成酒駕防制教育或酒癮治療)。

另租賃業者車輛違反第35條經移置保管領回時，無須同時檢附繳納罰鍰收據。



縣警局長葉明潭呼籲，取締酒後駕車原本是縣警局重點工作，這次修法除提高各類罰責外，亦將同車乘客納入處罰，期能持續營造「酒駕零容忍」社會共識，有效遏止酒駕歪風，確保民眾生命財產安全。