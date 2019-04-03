中正路一排好亮！西施「深V車頭燈」辣照瘋傳...老司機暴動：嫂子很火

▲正妹檳榔西施。（圖／翻攝自職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）



突發中心／綜合報導

許多司機開長途時，會需要吃檳榔提神，而「檳榔西施」也成為台灣的一種代表特色。一名莊姓網友PO出3張檳榔西施低胸清涼照，讓網友暴動大喊「學長好幸福」、「這要買多一點了」。

莊姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」PO文寫道，「一個不小心給他停下來，交關一下在中和中正路上，正妹YinYin。」還大方附上妹子的3張低胸罩，深溝全被一眼看穿。

從照片中可以看見，正妹YinYin有著白皙皮膚、烏黑的長直髮，淡淡的妝襯托出與一般人不同的空靈氣質；而深V胸罩加上小熱褲，露出的小蠻腰給人有極大反差，讓網友看完後暴動「自己去都不用約的唷」、「等會經過看看」、「揪團買檳榔了啦」。另外也有人揶揄原PO，「嫂子在後面殺氣騰騰。」

據了解，中和中正路上一排檳榔攤，競爭相當激烈。後來有神人把正妹YinYin臉書搜出來，追蹤人數直逼1萬5000人，而個人臉書上多是與好姊妹的合照，留言下方也有許多粉絲留言。

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