清明連假北高多久能到？　林佳龍：能在「可接受時間內」到

▲交通部長林佳龍說，清明連假不做北高幾小時預設，但若能按照規劃分流，把配套做好，相信都能在可接受時間內到達目的地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

清明4天連假將登場，預期會是僅次於春節連假最塞的時候，對於台北－高雄多久能到？交通部長林佳龍上午受訪表示，他不做幾小時的預設，但若能按照規畫分流以及把配套做好，相信可以在可接受時間內到達目的地。

根據高公局預估，清明連假首2日以返鄉掃墓的南下車流為主，連假首日預估最塞，國道交通量是平常1.4倍。林佳龍3日赴立法院交通委員會進行清明連假疏運規劃專題報告，會前受訪時指出，清明疏運在大數據分析上，希望能產生疏運分流、解壓的做法，包含從上周末國道收費打7折，就是希望大家能提早掃墓。

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▲林佳龍說，有些路段一定會塞，是因為道路容量本來就不足，呼籲民眾可以多掌握路況，避開在尖峰時間上路。（圖／記者賴文萱攝）

另外，在連假第四天，國道免收費時段延長到早上10點，希望也能產生分流效果，讓集中在前一天下午或最後一天下午的車流能分流。林佳龍呼籲，用路人可以多多利用1968APP，掌握路況選擇適合自己的時段上路，因為一個聰明的用路人怎樣避掉在尖峰時間上路，也是解決塞車很重要的因素。

林佳龍說，清明掃墓動線跟一般假期不一樣，他也指示交通部單位加強對於公墓或進出道路的疏運，此外，事故排除也是重點，希望在20分鐘內排除車禍事故，減少塞車情況。

他說，有些路段一定都會塞，就是因為道路容量本來就不足，例如國5，從3次連假疏運經驗中，也累績很多大數據分析，交通問題是車多之後自然會產生，希望用路人能幫助解決問題。至於這次北高目標在多小時內能到？他則說，如果按照規劃、分流、掌握路況在上路，也把配套做好，相信都可以在可接受時間內達到目的地，他不做預設幾小時目標。