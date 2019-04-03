連假出國必備！電信商推原門號漫遊優惠　吃到飽每天百元有找

▲看好清明連假出國檔期，電信商皆推出上網優惠方案。（圖／台灣之星提供）

科技中心／綜合報導

民眾期待的清明檔期即將到來，許多人會選擇在這段期間來趟短程的小旅行，電信商也看準這波連假商機，紛紛推出出國上網優惠，讓消費者可以出國之餘還可上網打卡炫耀一波。

中華電信

針對出國上網用量較少的客戶，即日起至108年6月30日止，於中華電信官網或APP申辦「輕量型」漫遊上網方案，享日、韓、港、澳漫遊上網，7天1GB限時優惠149元；中國1GB 268元，滿足消費者的需求。

台灣大哥大

台灣大則推出暢遊日韓兩國可選擇「吃到飽」、「三合一」和「輕量型」等方案。「吃到飽」方案中，用戶可享每日199元吃到飽，最低申請天數為4天，最長可申請至30天。「三合一」方案則包含撥接電話及上網服務，方案時間為15天，要價468元，享上網2.5GB、發話10分鐘及受話10分鐘。「輕量型」方案則是15天要價199元或199元，分別享1GB和2GB流量。以上方案申請時間至6月30日止。

台灣大也有針對用戶前往中、港、澳及東南亞地區推出短期上網優惠，有興趣的民眾可洽台灣大官網查詢。

遠傳電信

遠傳針對韓國、宿霧、巴拉望、峇里島、普吉島等地原號漫遊每天只要99元，即可享上網吃到飽。同時也推出輕量化選擇，民眾若是前往新、馬、太、韓、港或澳等亞洲地區，可選擇10天199方案，享有1GB流量，等於每天只需支付20元。

遠傳也有針對其他地區旅遊提供短期原門號漫遊上網吃到飽服務，有興趣的民眾可洽遠傳官網查詢。

亞太電信

亞太電信也推出原門號漫遊優惠方案，即日起至6月30日止，凡申辦相關方案，最低每日只要96元就能享上網吃到飽。前往不同地區有不同的價格，有興趣的民眾可上亞太電信官網查詢。

台灣之星

台灣之星看好此波連假出國需求，提供三種出國上網優惠，包含Wi-Fi分享器、原號及航空漫遊：

Wi-Fi分享器：為回饋用戶特別針對日本、韓國推出租借限時優惠，只要事先預約申請「日本機」或「韓國機」，於2019/3/29至2019/6/15期間使用，皆可享日租天天省200元優惠，相當於每日只要88元(原日租288元)，就能在國外享有不限速上網吃到飽，不僅可多人分享，也不怕超過使用量會爆帳單。

原號或航空漫遊：台灣之星T-Club禮程金星、鑽星VIP，選擇原號漫遊或航空漫遊上網服務，可享天天折100元優惠，每日288元(原日租388元)起就可享高品質出國上網服務，原機免租機換卡，搭飛機也可隨時隨地掌握旅程資訊。