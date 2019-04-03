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台中門牌奇幻漂流130公里　7年後出現在澎湖海灘

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▲太平和澎湖兩地相距130公里以上。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲太平區相距澎湖超過130公里。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

位在澎湖的「O2 Lab 海漂實驗室」3月初發動志工到龍門沙灘淨灘時，發現一片來自台中市太平區的門牌，志工將門牌照貼上臉書社團，引發網友們熱議，由於兩地相距130公里以上，且門牌重量輕，台灣海峽潮流又極不穩定，大家對門牌這趟奇幻漂流都覺得不可思議。

▲太平區門牌漂流到澎湖海灘。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲太平區振福路門牌出在澎湖海灘。（圖／O2 Lab 海漂實驗室臉書）

「O2 Lab 海漂實驗室」負責人唐采伶說，3年半前成立實驗室後，每星期都會安排志工到澎湖縣湖西鄉的龍門沙灘淨灘，撿到的海漂物什麼都有，半年前就撿過西班牙的礦泉水瓶，這個月又撿到西班牙的殺蟲劑，實驗室把撿到的漁網、浮球、塑膠片等各種海漂物製成藝術品，算是回收再利用，也為地球盡份心力。

▲太平區門牌漂流到澎湖海灘。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲太平區振福路門牌。（圖／O2 Lab 海漂實驗室臉書）

今年3月初，有個志工拾獲這塊門牌後，4月1日將照片貼上臉書，住在台中太平、目前在澎湖擔任護理師的李姓志工看到，將照片轉貼到「我是太平人」臉書社團，還發文詢問「請問失主想領回嗎？可以告訴我為什麼會遺失嗎？我們很好奇！」立刻引發網友熱議，紛紛留言，「太奇妙了！」、「有瓶中信的概念」、「門牌的奇妙漂流」等等。

太平區戶政所主任林晉德表示，台中縣市合併後，市府逐年編列更換門牌的預算，振福路算是第一批，早在2012年就已更換，目前還有部份門牌還是「台中縣」，當初都有跟廠商簽約，舊門牌會統一回收處理，除非屋主要收藏，他說，鋁製門牌很輕，僅一、兩百公克，為何7年後會出現在澎湖，他也很好奇。

▲太平區門牌漂流到澎湖海灘。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲志工撿到西班牙的殺蟲劑罐。（圖／O2 Lab 海漂實驗室臉書）

霧峰區明台高中物理老師張景貿認為，門牌能經由大排水溝、溪流，流入台灣海峽，再被潮流沖到澎湖海灘，他也覺得不可思議，因為門牌重量輕，加上台灣海峽潮流很不穩定，若是遇上冬季，潮流往下流，應該會漂流到菲律賓才對，他只能說，是有可能漂到澎湖，但機率很低。

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關鍵字：太平門牌,澎湖海灘

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