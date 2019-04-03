邱太三捲關說疑雲　時力：蔡總統應立即將其送監察院

記者林銘翰／台北報導

時代力量立院黨團3日上午召開「前法務部長妨礙司法公正，司法改革讓人痛心疾首」記者會，痛批總統府國安會首席諮詢委員、前法務部長邱太三涉嫌關說案，並提出三大訴求：請總統府立即將邱太三移送監察院、要求法務部立即依照《法官法》第43條規定立即將其停職、以及請邱太三跟大家講清楚，當天下午茶參與的人還有涉及關說的陳情人到底是誰？

邱太三捲入關說疑雲，涉嫌於一起犯罪金額超過5億的逃稅案件中關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎五億元逃漏稅案的認罪協商。高檢署於2日晚間發公布調查報告指出，依據彭坤業陳述，邱太三3月18日邀約餐敘，席間向彭坤業「提醒」行為屬於「請託關說」，而彭未依規定通報，並直接對檢察官下口頭指示，作法失當。

邱太三也於事後表示，願意辭去總統府國安會首席諮詢委員一職，接受相關單位調查，並與相關當事人進行對質，讓真相早日清白，同時強烈捍衛個人清白。

黃國昌痛批，當全民對司法改革失望透頂之際，竟又爆發如此的超大醜聞，除了讓全體國人感到痛心，更對不起所有基層的司法同仁及檢察官。黃國昌說，尤其許多基層司法同仁，每天爆肝工作希望實踐司法正義，想不到最大顆的老鼠屎，竟然是法務部前部長邱太三，一位被總統蔡英文稱讚為對司法改革有功的前部長。

黃國昌說，這個案例等於是再一次的告訴全體國人「有關係就沒關係」的司法，並且語重心長地說，如果不能藉由這次機會徹底改革，要求所有側案人員負起政治及法律責任，再開一百次的全國司改會議都是在拜拜、作秀，而邱太三前一天發的新聞稿也根本是舔不知恥、謊話滿篇，繼續為自己的罪行找各種託辭，並反問蔡英文找這種人當首席國安委員，就是政府要推動的司法改革嗎？

▲時代力量「司法改革讓人痛心疾首」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

