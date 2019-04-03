邱太三涉關說案　徐永明：總統應給國人一個道歉

記者林銘翰／台北報導

國安會諮詢委員、前法務部長邱太三被指涉入關說桃園地檢署檢察長彭坤業，對此時代力量立院黨團3日上午召開「前法務部長妨礙司法公正，司法改革讓人痛心疾首」記者會，黨團總召徐永明表示，這是司法改革在台灣最荒謬、黑暗的一天，前一天才召開記者會提醒總統蔡英文司改的重要性，結果事隔不到一天就爆發首席諮詢委員在做關說，要求蔡英文應該出面說明給國人一個道歉。

徐永明表示，邱太三在前一天的新聞稿，先是說是為了司改的陪審與參審找檢察長談，後來又說轉知陳情是他的業務範圍，徐永明反問總統府，什麼時候司法改革變成了司法關說？這豈不是拿司改的大旗去做司法關說？轉知陳情的書面陳情書在哪？蔡總統對此事難道不需震怒嗎？這場神秘的下午茶有沒有其他政治人物或政府官員在場，難道不用調查嗎？

立委黃國昌也指出，他先前在質詢時就公開說過，彭坤業曾於1999年到2000年期間參加政商鳳梨宴，得到內線消息後馬上回去炒股獲利，當時已被監察院彈劾，想不到一個風紀操守如此有問題的人後來竟步步高升，由邱太三提拔升上桃園地檢署檢察長。黃國昌更怒批，邱太三前一天的聲明稿根本是舔不知恥、謊話滿篇，繼續在為自己的罪行找各式各樣的託辭。

時代力量黨主席邱顯智也說，檢察官如果沒辦法與被告進行認罪協商，就讓法院來判就好，到底有什麼好緊張或好去介入的？他對邱太三非常失望，一位主要負責司法改革的首席國安諮詢委員如果真有心要做司改，怎麼會透過邀宴密談一再的去施壓，強調「這行為要受到嚴厲的譴責跟制裁」。邱顯智也強調，有些人建議應該要將邱太三送檢評會調查，不過他認為應該直接由監察院彈劾將其停職，否則有失公正性。

邱顯智最後也提到，這次是基層檢察官勇於揭發，時代力量也提供專線，只要有司法基層承受上級不當壓力，都可以與他們聯絡，黨部會正視案件並進行調查。

▲時代力量「司法改革讓人痛心疾首」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

