快訊／深陷「關說風暴」！邱太三請辭捍衛清白：願接受調查

▲邱太三2日深夜請辭，總統蔡英文表示尊重。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前法務部長、現任總統府國安會首席諮詢委員邱太三涉入名醫逃漏稅5億元關說案；對此，邱太三強調自身清白，並表示願意請辭接受相關機關調查。總統府2日深夜也做出回應，表示總統蔡英文尊重邱太三決定，也支持其捍衛自身清白的動作。

桃園地檢署107年查出一名醫師逃漏稅達5億元，因此依法提起公訴，但法院審理期間，卻傳出桃檢檢察長彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，引起檢察界動盪，甚至還有媒體爆料，是因前法務部長邱太三向彭坤業「陳情」，才會引爆關說疑雲。

媒體報導曝光後，邱太三發布聲明，表示為了避免外界對司法機關的不當揣測，才會依法轉介陳情內容，並非介入個案；邱太三還在接受約談時強調，基於國安為諮委職責，主要是與彭坤業談司法改革與桃檢人力問題，談到這起逃漏稅案僅是「基於好意的提醒」。

但對於邱太三的「提醒」說法，高等檢察署晚間公布調查報告，指出依彭坤業陳述，邱太三邀約餐敘並在席間「提醒」之行為屬於「請託關說」，而彭未依規定通報，逕自直接向檢察官下口頭指示，做法明顯已經失當。調查小組指出，依「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」規定，人民陳情可以用言詞表達，而受理機關應作成書面紀錄，載明陳述事項、真實姓名及聯絡方式，但彭坤業接獲邱太三口頭陳情始末皆無書面資料，還以口頭指示襄閱主任檢察官楊挺宏處理該案，未依相關規定處置，有所違失。

對此，邱太三2日深夜再度透過秘書發表聲明，指出高檢的調查報告有關他的部分，「對事實認定有誤」，同時表達嚴正抗議，強調自己絕無利用職權或舊有關係試圖影響個案，僅是轉知當事人陳情；同時邱太三表示，為避免影響國安會運作，願意請辭諮委一直，並接受相關調查，捍衛自身清白。