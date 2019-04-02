高檢署調查報告出爐　認邱太三「提醒」就是「請託關說」

▲前法務部長邱太三，經高檢署調查後，成立請託關說。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

針對桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件，高等檢察署組成專案小組調查，並於2日晚間公布調查報告，認定前法務部長邱太三所稱「提醒」彭坤業的行為，已經構成「請託關說」，另外彭坤業未依規定通知政風單位、又私下指示襄閱主任檢察官處理本案，均處置失當。

桃園地檢署去年查出一名醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出桃檢檢察長彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。事發後引起檢察界震盪，法務部責成台灣高等檢察署調查，高檢署由襄閱主任檢察官宋國業組成調查小組，帶領台高檢檢察官許鈺茹、周士榆，一併調查。法務部長蔡清祥也於日前將彭坤業調離檢察長職務，轉任高檢署主任檢察官，靜待調查。

不過媒體報導，是因前法務部長邱太三向彭坤業「陳情」，才會引爆關說疑雲。邱太三隨後發布聲明，說為了避免外界對司法機關的不當揣測，才會依法轉介陳情內容，並非介入個案。至於高檢署的調查報告，也在2日晚間公布。

在調查報告中，詳述整起事件始末。其中調查小組詢問邱太三與彭坤業餐敘時，兩人談到有關參審、陪審等相關司改議題，而彭坤業表示，邱太三僅在最後提到，說桃園地檢署起訴該名醫逃漏稅案，公訴檢察官原本同意認罪協商，後來又反悔，讓當事人心情很浮動。邱太三說，公訴檢察官出爾反爾將嚴重影響司法公信力，而邱太三這些「陳情內容」只有口頭，沒有書面紀錄。

另外邱太三也回應調查小組，當天是基於好意「提醒」彭坤業，本案只是他與彭坤業提到的一小部分。因為在邱太三與被告張煥禎在場的一個喝下午茶的場合，有他人向邱詢問「認罪協商檢察官是不是可以反悔」之問題，因邱認為檢察官只有在被告不履行條件時才 可以撤回，故邱太三好意「提醒」彭坤業。至在場何人向邱詢問，邱太三稱「不方便說明是誰反應」。

因此調查報告認為，邱太三的「提醒」已經構成「公務員廉政倫理規範」所稱「請託關說」，而彭坤業並未依規定通知政風單位、另外被請託後又指示襄閱主任檢察官處理本案，造成承辦本案的主任檢察官與公訴檢察官均有誤解，高檢署認為彭坤業的指示失當。