「菜鳥公訴被拔掉…」　小檢座《桃檢不僅累而且很爛》文章驚天連環爆

▲邱太三捲入關說疑雲。（圖／資料照／記者李毓康攝）

社會中心／綜合報導

前法務部長、現任總統府國安會首席諮詢委員邱太三涉入名醫張煥禎逃漏稅5億元關說案，他強調自身清白，願意請辭接受相關機關調查。而檢察官內部網路論壇3月曾出現《桃檢不僅累而且很爛》的文章，暗指時任桃檢檢察長的彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官與被告及其律師促成認罪協商，「高層可以繼續黑箱啊，大家來看看這案件協商後會不會上新聞。」此文震驚司法界，案情也如滾雪球般越滾越大。

桃園地檢署2018年查出壢新醫院院長張煥禎逃漏稅達5億元，因此依法提起公訴。但法院審理期間，卻傳出彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，引起檢察界動盪。

而事情會曝光是3月21日檢察官論壇出現《桃檢不僅累而且很爛》的貼文，署名者暱稱是「不過做幾年而已」。文中提到，桃園某件被告是醫師，辯護人是前司法官要求認罪協商後，「菜鳥公訴表明先請辯護人、被告說明協商內容，要經過內部上簽許可始可決定是否協商。」

文中說，「然後中間幾天不知道發生什麼事，隨即該菜鳥公訴接到襄閱、檢察長指示，要求公訴檢察官不可以反悔撤回協商，一定要盡力促成協商。因該菜鳥公訴質疑是否關說、拒絕協商後，該菜鳥公訴就被從案件中拔掉，撤換成另一名願意做認罪協商的公訴檢察官，準備繼續和辯護人討論協商。」

▼前桃檢檢察長彭坤業。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

文中提到，「高層可以繼續黑箱啊，大家來看看這案件協商後會不會上新聞，反正檢察官不過行政官，有意見的就換掉啊。反正明年再來看看轉院，辭職的有幾個人而已嘛。」

有媒體爆料是邱太三向彭坤業「陳情」才會引爆關說疑雲。對此，邱太三2日深夜發布聲明表示，為避免外界對司法機關的不當揣測，才會依法轉介陳情內容，並非介入個案。他還在接受約談時強調，基於國安為諮委職責，主要是與彭坤業談司法改革與桃檢人力問題，這起逃漏稅案僅是「基於好意的提醒」。

但對於邱太三的「提醒」說法，高等檢察署公布調查報告指出，依彭坤業陳述，邱太三邀約餐敘並在席間「提醒」行為屬「請託關說」；而彭未依規定通報，逕自直接向檢察官下口頭指示，做法明顯已經失當。

調查小組指出，依《行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點》規定，人民陳情可以用言詞表達，而受理機關應作成書面紀錄，載明陳述事項、真實姓名及聯絡方式；但彭坤業接獲邱太三口頭陳情始末皆無書面資料，還以口頭指示襄閱主任檢察官楊挺宏處理該案，未依相關規定處置，有所違失。