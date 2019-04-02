「扶轎政治學」角逐大位者搶拜媽祖卡位　考驗顏清標智慧

▲蔡英文與林佳龍前往大甲鎮瀾宮參拜。（圖／民進黨台中市黨部提供）

記者鄧木卿／分析報導

被列為世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年選在7日晚上起駕，每年都吸引2、30萬名信徒，跟隨媽祖9天8夜遶境，由於能站在媽祖神轎前扶轎，被視為能得到媽祖加持保佑，因此每年都吸引有意角逐大位者前往參拜甚至扶轎，藍綠大咖眾多，何時參拜？何時扶轎？如何做到滿意？每年都考驗著鎮瀾宮董事長顏清標的智慧。

每年遶境起駕當天都有不少政治大咖前來參拜或參與扶轎，今年碰上大選年，有意角逐大位者更是不會放棄機會，爭相出席，希望能在媽祖神轎前卡到好位置，大咖們為媽祖扶轎、抬轎，除了展現虔誠之心以外，莫不寄望媽祖日後也能幫他們「抬轎」。

顏清標4月1日接受電台專訪，被問到今年大甲媽遶境起駕當天，應該會有很多想選總統的人參加，但依照慣例，王不見王，當天怎麼安排，廟方是否煞費苦心？顏清標一派輕鬆說：「有拜有保佑，媽祖不談政治，誰來都歡迎」。

每年大甲媽遶境活動，每天都有1、20萬人次跟著走，排成長長人龍，萬頭鑽動，好不壯觀，有的人只走一天，有的兩、三天，當然更多的是9天8夜全程走完，顏清標說，走多長，看個人意願，有誠意就好，媽祖不會計較，沿途都有民眾準備在地小吃，應有盡有，「吃免驚」，但顏也提醒，民眾要惜福，吃多少，拿多少，留些給後面的人。

▲政治大咖扶轎位置，充滿學問。（圖／台北市政府網站）

參與當晚起駕遶境的信徒，每年都超過30萬人，信徒們到鎮瀾宮參拜後，就跟著媽祖啟程南下，人多的地方，就會有政治人物，尤其是如果能夠站在媽神轎前扶轎，那就更圓滿了。

藍綠大咖，不管在野在朝，一到媽祖面前，也能盡釋前嫌，站同一框，2007年，當時的副總統呂秀蓮、行政院長蘇貞昌都參加起轎儀式。那一年藍綠一起扶轎，時任國民黨黨主席的馬英九站在最前頭，中間是蘇貞昌，最靠近媽祖婆的是呂秀蓮。

2014年是吳敦義扶轎，2016年是蔡英文參選總統前扶轎，2017年是蘇嘉全、林佳龍和顏清標共同扶轎，馬英九曾說已連續參加10多年了，親民黨主席宋楚瑜在擔任省主席時人氣衝天，連續8年扶轎，與顏私交甚篤的王金平也是年年必到，當然也有從未參加的總統，就是陳水扁，阿扁認為要當選，不用靠神明加持，靠自己最重要。

「感謝媽祖！」顏清標說，大甲媽非常靈驗，對他與家人也有加持。他的重要幕僚表示，每逢選舉，競選總部會請來眾神庇佑，媽祖更是最重要的神明，顏清標與家人每天晨昏虔誠參拜。

據了解，總統蔡英文7日當天下午一點出席參拜，兩點是高雄市長韓國瑜，三點是吳敦義和王金平，晚上起駕扶轎則是立法院長蘇嘉全和台中市長盧秀燕，至於台北市長柯文哲，目前已知當天下午他會參訪霧峰林家花園，但接著何時會去參拜，目前仍未知。

台灣鄉土文化作家、《臺灣源流》雜誌發行人林瑤棋則認為，能站在媽祖神轎內扶轎，當然都是備受敬重的人物，而且依官位，最大者站最前面，但鎮瀾宮有時卻不是如此安排，他舉例，國民黨主席馬英九是站在最前頭，而副總統呂秀蓮卻是最後，想必是視和顏清標交情而決定位置。