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吃了會涮嘴！研發1年推「標太郎」水餃　顏清標：大甲媽遶境免費吃

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▲顏清標自己研發標太郎水餃。（圖／ETtoday資料照）

▲顏清標表示，將在大甲媽遶境期間，免費供應標太郎素食水餃。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）　

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標經過自己研發、試吃了一年多，18日推出「標太郎」冷凍水餃，透過全省連鎖超市上架，由於口感不錯，非常搶手，嚴重缺貨，顏說，因為廠商26日要辦促銷，買一送一，可能因此供貨不足造成。

人稱標哥的顏清標最近進軍冷凍食品市場，推出「標太郎」水餃，他說，研發一年多，連自己也覺得「吃了會涮嘴」，親朋好友試吃後都說好吃，於是就很有信心的上市了。

顏清標廚藝好，不但會煮也會吃。一年多前朋友找他一起賣冷凍水餃，家人原本還半信半疑，因為顏雖然愛吃美食，但對冷凍食品一向沒興趣，竟要賣冷凍食品，家人認為只是說說而已。

▲顏清標自己研發標太郎水餃。（圖／ETtoday資料照）

沒想到顏清標打定主意後，就親自研發，除了自己不斷試吃，也要兒子立委顏寬恒、女兒台中市議會副議長顏莉敏試吃、給意見，顏清標笑說，他一輩子可能都沒吃過這麼多水餃。

水餃外包裝的LOGO寫著「標太郎」，還印著顏清標比讚的照片，標太郎冷凍水餃有兩種口味，泰式打拋豬和高麗菜兩味，前者加入九層塔、香茅等，再拿辣椒及醬油等拌炒，高麗菜則是選用彰化、雲林有生產履歷，品質保證。

標太郎水餃上架後，引發網友熱烈討論，有人認為香氣與麵皮差了一點，只給兩顆星，但還算平價。不過不少人則認為，「感覺不難吃耶」，尤其對於打拋豬口味覺得，「這味道也太特別了」。

除了水餃，顏清標還分享「水餃湯」作法，水餃煮好撈起來後，加蒜苗、芹菜、香菜，再把雞蛋打散從漏勺濾蛋汁到湯中，煮滾關火就很美味。

顏清標說，大甲媽祖遶境在即，初步選定在台中市大甲區和彰化縣政府兩地，免費供應素食標太郎水餃，讓參與遶境的信徒也能品嚐。

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關鍵字：顏清標,標太郎水餃

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