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大甲媽嫁女兒！99對新人鎮瀾宮前共結連理　媽祖福證超甜蜜

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▲2019大甲媽嫁女兒集團婚禮。（圖／主辦單位提供）

▲99對新人在大甲鎮瀾宮前共結連理，接受媽祖福證，還有新人特地從加拿大回台參加。(圖／主辦單位提供，下同)

地方中心／台中報導

2019愛妳恆久！2019大甲媽祖國際觀光文化節系列活動──大甲媽嫁女兒集團婚禮於3月23日下午2點，在大甲鎮瀾宮廟庭廣場熱鬧舉行，現場99對新人帶著天上聖母的祝福攜手走向人生的另一個階段。

今年邁入第六屆的大甲媽嫁女兒，充滿濃濃的傳統古禮迎親氛圍；主辦單位大甲鎮瀾宮依循傳統婚禮習俗，將案桌依序擺放各種獻禮供品，並將傳統的「擔禮」畫面搬到了活動現場，將活動12好禮以及各項抽獎品，由場外一路擔進到活動會場，結合傳統婚禮，讓新人走進會場就可以感受到濃濃復古氛圍；除此之外，主辦單位號召了近百輛百萬名車，做為每對新人的禮車以及前導車，更出動了每年大甲媽祖繞境最受歡迎的五大團鑼鼓車作為開路前導，百輛車隊浩浩蕩蕩從大甲鎮瀾文化大樓出發遊行大甲市區接受民眾祝福，最後抵達大甲鎮瀾宮會場接受大甲媽及眾親友們的祝福，如此大費周章，就是希望帶給新人們最難忘的回憶！

▲2019大甲媽嫁女兒集團婚禮。（圖／主辦單位提供）

▲大甲媽嫁女兒集團婚禮由鎮瀾宮董事長顏清標(左2)擔任主婚人，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(右2)夫妻為介紹人。

大甲媽嫁女兒集團婚禮重點儀式──媽祖福證，主婚人由大甲鎮瀾宮董事長顏清標先生擔任並代表恭讀疏文，介紹人則為大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤夫妻，現場共同祝福新人們百年好合、早生貴子，並分享新人夫妻相處之道；本次活動參加新人除了來自台灣各地，更有定居於加拿大的新人，為了獲得大甲媽的祝福特地跨海回到台灣前來參加活動。

每年大甲媽嫁女兒都會致贈12項好禮給每對新人，今年內含特製真鑽對戒、大甲鎮瀾宮結婚紀念證書、大甲鎮瀾宮註生娘娘金鏟子禮盒組、大甲媽金銀錢母一對、臺中市政府民政局花開富貴禮盒、大甲戶政幸福對杯組、百達遊２８吋高級旅行箱、Wenger大甲媽盥洗包、黑沃咖啡大甲媽嫁女兒特製禮盒、言瑞大甲媽紀念情侶衣、紅櫻花龍鳳對餅禮盒、潘朵拉釀美鋪酒醋對組、懸壺鮮滴雞精、鼎鈺高級翡翠印章對組、歐娜雅沐浴旅行組、佐登妮絲VIP免費體驗券。

▲2019大甲媽嫁女兒集團婚禮。（圖／主辦單位提供）

▲邁入第六屆的大甲媽嫁女兒集團婚禮，充滿傳統古禮迎親氛圍。

此次主辦單位與王品威秀婚旅集團、非常台北婚紗婚紗集團、凡賽斯婚禮一同協辦，提供給新人優質的婚禮服務；大甲區戶政事務所更延續去年，在活動當天提供新人現場登記結婚的服務，讓新人在充滿紀念意義的這天更加便利，希望以不同的角度發揮大甲媽慈悲緬懷的精神，發揚臺灣傳統文化！

ET快訊
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關鍵字：大甲媽,鎮瀾宮,集團婚禮,結婚,顏清標,媽祖

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