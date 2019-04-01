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大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害

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生活中心／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖預計於7日晚間起駕遶境，廟方於前一周舉辦「2019大甲媽BOBI RUN祈福路跑」活動，3月31日一早董事長顏清標就登台，身藍色短袖T恤，帶著底下8000人一起熱身，未料拉筋到下半身，他跟著教練要單腳壓腿，主持人一句「董事長會落去喔」（台語：摔倒），下一秒他不小心往後翻個四腳朝天，連顏董自己都覺得很歹勢，跟著全場笑個不停。

顏清標起了大早，3月31日上午7時就登上鎮瀾宮前舞台開場，致詞時提到，每年大甲媽遶境前都會舉辦馬拉松，今年參加的民眾精神高昂，而名次只是其次，要跑出健康不一定要第一，「慢慢跑就好，人這麼多」，而4月的遶境堪稱是全世界三大宗教活動之，希望大家之後能再來送媽祖一起出城。

▲▼大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害。（圖／東森新聞）

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▲▼大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害。（圖／東森新聞）

▲大甲媽路跑「單腳拉筋」，顏清標四腳朝天慘摔！（圖／東森新聞）

隨後教練就上場接著帶領底下超過8000人一同熱身，在台上的顏董也起身跟著做運動，一路到單腳拉筋時，主持人眼看著他重心越來越不穩，開玩笑一句「董事長會落去喔」，下一秒體重破百公斤的顏清標便向後摔倒，四腳朝天，身旁的人趕緊扶起他。

「哇哈哈哈！董事長太厲害了！」主持人瞬間嘴角失守，全場頓時哈哈大笑，連顏董自己都感覺不好意思，也跟著笑出來。事後他受訪時則說，當時攝影師在笑他重心不穩，「我在調整我的腳，沒想到被笑，我現在已經老了，而且已經當阿祖了，是有點比較笨拙了。」還說自己以前也很愛跑步，不過腳已經開過3次刀，沒辦法再跑步了，當時看路跑民眾踴躍，也很想下場跑一跑。

事實上，以前的顏董身手真的軟Q、矯健，曾上節目表演下腰，好在這次暖身跌倒沒有受傷。至於今年的大甲媽路跑吸引超過8000人參加，全長10公里，早上7時30分許鳴槍開跑，上午10時許在舞台開獎。

▼顏清標笑說自己已經老了，「是比較笨拙了」。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼大甲媽路跑「單腳拉筋」…顏清標四腳朝天慘摔！全場大笑：董事長太厲害。（圖／大甲鎮瀾宮）

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