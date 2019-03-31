影／今掃墓「國道打7折」！下午湧北返車潮　高公局估「8路段最塞」

生活中心／台北報導

為鼓勵民眾提前掃墓分散車流，國道今（31）採單一費率再7折收費，國5北上高乘載管制時段為14-21時。值得注意的是，下午後北返車潮湧現，8路段易塞，建議用路人避開或改走替代道路。上午10時左右，國10東向左營端至仁武出口路段車多壅塞，原因是要下仁武出口車多排隊回堵至主線，已回堵5公里，另外，國1北上豐原-台中系統路段，上午11時左右也出現車壅塞狀況，車速最低30公里。

▲國1豐原-台中系統路段北上車速最低30公里。（圖／翻攝高公局網站）

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清明連假是國道春節連假以外的最大車潮，高公局自103年起均於清明連假前1週末實施通行費率優惠以鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計近幾年清明連假前1週末交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準。

▲清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

因此，今（108）年高公局調整收費方案，3月30日及31日由一般日費率改為單一費率再打7折，並實施匝道儀控及開放路肩措施，另外，31日調整國5北上高乘載管制時段為14-21時。

單一費率再7折收費，經試算，小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元，也較近年清明節前1週末實施一般日費率8折（274元）優惠。

另外，高公局預估，今下午國道將湧現北返車潮，西螺到埔鹽、南屯到后里、國1北上新竹系統到竹北、國3北上則是關西到大溪、大山到香山、南投地區竹山到中興、霧峰系統到霧峰、國5頭城到坪林等8路段易塞，建議用路人避開或改走替代道路。