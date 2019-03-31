賓士時速160km撞國道護欄　車頭全爛引擎噴出2傷

▲劉姓駕駛因車速過快，時速高達160公里，失控撞上國道護欄，車頭幾乎全毀。（圖／民眾提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

劉姓男子駕駛白色賓士轎車載林姓友人，昨天凌晨路經國道三號南下235公里處，因天雨路滑、車速高達時速160公里，失控撞上路邊護欄，車頭幾乎全毀，引擎噴飛掉落、零件散落車道，安全氣囊全爆，劉男僅受輕傷，林男疑因未繫安全帶，由駕駛座右側座位掉往後座，頸部受傷，送往竹山秀傳醫院治療。

▲警消到場處理支離破碎的白色賓士轎車。

▲因車速過快，失事白色賓士轎車零件噴滿車道。

警方指出，劉姓駕駛 (28歲)跟林姓友人 (27歲)當時正從台中南下找朋友，劉姓駕駛自承，車禍當時時速高達160公里，因天色昏暗，地 面濕滑，才會失控打滑，撞上車道護欄。撞擊力道強烈，不僅賓士車頭幾乎全毀，零件也噴飛三個車道。

同車的友人疑因未繫安全帶，被甩飛到後座，頸部受創，被送往醫院急救。幸好兩人命大，均沒生命危險。

▲白色賓士車頭幾乎全毀，顯見當時撞擊力道強烈。



國道名間分隊黃小隊長表示，劉姓駕駛經酒精測試後，沒有呈現酒精反應，並無酒駕; 劉姓駕駛自承車速過快，天氣狀況不佳未減速，失控撞上護欄才會釀起這件意外事故。劉姓駕駛被帶往國道七隊做完筆錄後，已自行離去。