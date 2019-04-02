韓國瑜、民進黨鬥爭　胡幼偉：決定2020要民主自由？還是錢？

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜與民進黨，從選前鬥到選後，韓國瑜甚至被國民黨基層力拱參選2020總統大選。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉觀察民進黨和韓國瑜之間的鬥爭，他發現從較大的架構看到問題的癥結，兩條路線的鬥爭，將是兩黨總統候選人都確定後，選戰鬥爭的主題，「要民主自由？還是要錢？」

胡幼偉2日在臉書表示，韓國瑜去港澳深廈拿訂單，只是回到老馬時代「以承認九二共識吸取老共奶水，但暫不談兩岸政治問題」的兩岸路線，而民進黨因台獨理念，以及在台灣政治行銷市場上要跟國民黨有區隔，才強調大陸一切惠台措施，都是為了併吞台灣，因此，民進黨主張為維護台灣的安全與民主自由，只能向其他地區賣東西，即使賣不好、賺不多，也不能要大陸的「促統奶水」。

▲韓國瑜日前在香港、澳門簽下農、漁及花卉訂單，為期6天的拚經濟之旅，一共帶回約53億的合作備忘錄與訂單。（圖／記者蔡浩祥攝）

胡幼偉認為，這兩條路線的鬥爭，將是兩黨總統候選人都確定後，選戰鬥爭的主題，要民主自由？還是要錢？而台灣人民給的答案是，「都要！怎麼弄，是你們政客的事，哪個黨能兩樣都照顧的到，就投那一黨的總統候選人！」

胡幼偉指出，問題焦點就在於「怎麼弄，才可以不要一國兩制，而又能繼續吸取來自大陸的惠台奶水？這有可能嗎？如果可以，要怎麼弄？」韓國瑜要能保證能做到，也說清楚怎麼做，韓國瑜或任何其他國民黨候選人選總統，才能在跟民進黨做論述鬥爭時，穩立不敗之地。

▲韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

胡幼偉表示，台灣成為已開發國家後，還是要靠外銷活命，但工資上漲，已非全球首選的生產基地，除高科技產業外，靠代工外銷，已行不通，且台灣又不是大型區域經濟組織的會員，產品外銷，愈來愈沒競爭力，「不要大陸奶水，台灣從哪裡弄錢？」

胡幼偉提及，但大陸的經濟惠台，背後有政治目的，這也是事實，台灣要人家的錢，卻不要一國兩制，也就是說，要人家的錢，卻不接受人家給錢的目的，那這個矛盾要怎麼解？前總統馬英九的答案是，「不管，先拿錢再說，其他問題，先拖著，以後再談」；而總統蔡英文的答案是，「大陸的錢不能要，要錢，只能找別人拿，拿不到，餓了、苦了，也不能拿大陸的錢。」

▲蔡英文於臉書放上藏文版「台灣共識」。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

胡幼偉點出，台灣現在的問題關鍵就是，「可不可以一直拿大陸的錢，但永遠不接受一國兩制？」而此問題，台灣有點頭腦的人，應該聚起來好好談一談，不談，台灣內部永遠存在讓人受不了的政治紛爭；此外，藍綠兩邊應該各組一個陣容最強的辯論隊伍，找個場地，開直播，展開為期一個月的世紀大辯論，在台灣人面前，把這個問題好好談清楚，現在不談，遲早也要談，這是台灣所有問題的根源所在。