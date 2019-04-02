　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜、民進黨鬥爭　胡幼偉：決定2020要民主自由？還是錢？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2018縣市長選舉,韓國瑜,選前之夜,現場照,高雄之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜與民進黨，從選前鬥到選後，韓國瑜甚至被國民黨基層力拱參選2020總統大選。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉觀察民進黨和韓國瑜之間的鬥爭，他發現從較大的架構看到問題的癥結，兩條路線的鬥爭，將是兩黨總統候選人都確定後，選戰鬥爭的主題，「要民主自由？還是要錢？」

胡幼偉2日在臉書表示，韓國瑜去港澳深廈拿訂單，只是回到老馬時代「以承認九二共識吸取老共奶水，但暫不談兩岸政治問題」的兩岸路線，而民進黨因台獨理念，以及在台灣政治行銷市場上要跟國民黨有區隔，才強調大陸一切惠台措施，都是為了併吞台灣，因此，民進黨主張為維護台灣的安全與民主自由，只能向其他地區賣東西，即使賣不好、賺不多，也不能要大陸的「促統奶水」。

▲韓國瑜日前在香港、澳門簽下農、漁及花卉訂單，已累積達新台幣34億。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜日前在香港、澳門簽下農、漁及花卉訂單，為期6天的拚經濟之旅，一共帶回約53億的合作備忘錄與訂單。（圖／記者蔡浩祥攝）

胡幼偉認為，這兩條路線的鬥爭，將是兩黨總統候選人都確定後，選戰鬥爭的主題，要民主自由？還是要錢？而台灣人民給的答案是，「都要！怎麼弄，是你們政客的事，哪個黨能兩樣都照顧的到，就投那一黨的總統候選人！」

胡幼偉指出，問題焦點就在於「怎麼弄，才可以不要一國兩制，而又能繼續吸取來自大陸的惠台奶水？這有可能嗎？如果可以，要怎麼弄？」韓國瑜要能保證能做到，也說清楚怎麼做，韓國瑜或任何其他國民黨候選人選總統，才能在跟民進黨做論述鬥爭時，穩立不敗之地。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

胡幼偉表示，台灣成為已開發國家後，還是要靠外銷活命，但工資上漲，已非全球首選的生產基地，除高科技產業外，靠代工外銷，已行不通，且台灣又不是大型區域經濟組織的會員，產品外銷，愈來愈沒競爭力，「不要大陸奶水，台灣從哪裡弄錢？」

胡幼偉提及，但大陸的經濟惠台，背後有政治目的，這也是事實，台灣要人家的錢，卻不要一國兩制，也就是說，要人家的錢，卻不接受人家給錢的目的，那這個矛盾要怎麼解？前總統馬英九的答案是，「不管，先拿錢再說，其他問題，先拖著，以後再談」；而總統蔡英文的答案是，「大陸的錢不能要，要錢，只能找別人拿，拿不到，餓了、苦了，也不能拿大陸的錢。」

▲蔡英文於臉書放上藏文版「台灣共識」。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

▲蔡英文於臉書放上藏文版「台灣共識」。（圖／翻攝自蔡英文臉書專頁）

胡幼偉點出，台灣現在的問題關鍵就是，「可不可以一直拿大陸的錢，但永遠不接受一國兩制？」而此問題，台灣有點頭腦的人，應該聚起來好好談一談，不談，台灣內部永遠存在讓人受不了的政治紛爭；此外，藍綠兩邊應該各組一個陣容最強的辯論隊伍，找個場地，開直播，展開為期一個月的世紀大辯論，在台灣人面前，把這個問題好好談清楚，現在不談，遲早也要談，這是台灣所有問題的根源所在。

ET快訊
她後腦一坨「超厚棕色葫蘆」大刀一剪變「全麥吐司」網看傻
鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！是「小開」Roy Kim

關鍵字：韓國瑜,民進黨,胡幼偉,2020總統大選　

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「霸王條款」換將？　賴清德發言人：對民進黨傷害大

陳明通「禽獸論」惹議　蔡正元：政府大官比豬狗還不如

101歲郝柏村送三總　游淑慧：目前無大礙

罵完禽獸又圍剿　黃昭順混怒了：人民會同意罷免韓國瑜？

翁章梁批韓國瑜傷害茶農　孫大千：吃不到葡萄說葡萄酸

TVBS民調／六都市長就職百日施政滿意　鄭文燦奪冠、韓國瑜第三

幕後／內外夾擊壓力大...詹婷怡早在上周向蘇貞昌請辭

NCC首見主委請辭！副主委代理、四位委員出席就可開會

青年創業很辛苦　盧秀燕：「市府幫你」不要單打獨鬥

民進黨祭霸王條款換人？　賴清德：對黨和卓榮泰有信心

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

4/1起個人跨行轉帳手續費降價　轉500元以下每天1次免手續費

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

幕後／內外夾擊壓力大...詹婷怡早在上周向蘇貞昌請辭

NCC首見主委請辭！副主委代理、四位委員出席就可開會

青年創業很辛苦　盧秀燕：「市府幫你」不要單打獨鬥

民進黨祭霸王條款換人？　賴清德：對黨和卓榮泰有信心

高雄民進黨籍議員鄭孟洳質詢韓國瑜後　韓粉恐嚇「殺妳全家」

禽獸論讓他厭惡民進黨官員　張善政：道歉就可以被原諒了嗎？

賴清德低調走訪台中養豬大戶　沒有黨公職人員陪同

少子化成國安問題　蔡英文：中央推出準公共政策

感謝蔡總統！詹婷怡FB發文證實已請辭NCC主委

韓國瑜、民進黨鬥爭　胡幼偉：決定2020要民主自由？還是錢？

英倫風藍色巴士、泰迪熊奶茶舖　台中全新英倫風打卡點4月登場

柯瑞心中5大球星有詹皇沒Kobe　碰過最強防守者竟是柯爾

蘋果西打製造商「跳針」說不清楚　證交所要求明早重開記者會

柯佳嬿女人味是「學來」的　4年前才入手第一支唇膏

清明連假1家客運申請鬆綁7休1　上次過年「給交通部長面子」反被罰

漫威迷暴動了！小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看　網衝超商：想要

蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！她腳爛成墨綠色恐截肢

飲水機前小聊！一掀蓋「撒尿泡麵」傻住...濃湯全掰了　網笑噴：被邊緣

「聞到爸爸抽蝸牛的菸味身體輕飄飄變天使」社工驚覺童陷毒害

《有嘻哈》JONY J將來台開唱！演出日期公佈「門票僅千張」

政治熱門新聞

快訊／假新聞風波惹議　NCC主..

只求吃飽=禽獸？蔡英文7年前也..

罵完禽獸又圍剿　黃昭順：人民會..

NCC主委詹婷怡請辭　友人：開..

柯P愚人節發文　釣出學姊11字..

陳明通公開道歉　韓：這四個字實..

搭檔郭台銘選總統　韓國瑜回應了

王鴻薇、王育敏撞臉　化妝師認不..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

陳明通澄清　禽獸說非針對韓國瑜

正面舌戰20分鐘　陳致中慘敗韓..

議員提「溫體豬屎」怒問陳明通：..

郭台銘選總統　吳敦義不考慮原因..

蘇煥智談參選　中生代該站出來

更多熱門

相關新聞

芭樂價低被丟美濃大圳　吳芳銘反嗆農糧署

高雄市長韓國瑜全力拚外銷，但近日芭樂價格慘跌，有民眾拍下美濃吉洋圳溝裡，很多芭樂遭到丟棄，載浮載沉，對此高雄市農業局長吳芳銘表示，這些被丟棄的芭樂都屬於次級品或下品，農業局也在努力穩定高雄芭樂價格，從3月26日到4月1號，交易量占台灣交易量的90%，平均價格是雙位數，也是全台最高。

友人：韓國瑜絕不參加總統初選

共機擾台　民進黨質疑國民黨沒站台灣人這邊

加油站開幕　賴清德請公會幫他加油

為芭樂幼果包粒　每台斤剩3元

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

麥當勞大薯限時7週買一送一！

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

車頭燈伴娘新照流出　網友激推

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

她私處突變緊…醫內診摸到健康步道的石頭

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面