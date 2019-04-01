為了3千元...他把母親從廚房拖到客廳　還嗆「是你逼我的」

▲廖男拿菜刀要媽媽拿錢出來。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化28歲廖姓男子，有毒品竊盜前科，2月間向廖母要錢，還一路從廚房拖行到客廳，甚至拿菜刀脅迫，廖母只好拿了身上僅存的3千元給廖男，還懇求「我給你跪好不好，留1千元給我去看醫生」，被家人發現報警，廖男1日被彰化地檢依傷害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。

廖男積欠債務在身又缺錢花用，只能向老母親伸手要錢，在2月23日下午，正在煮飯的廖母不願再拿錢，廖男大聲喝斥「是你逼我的」，出手拉扯母親的腰包，導致廖跌倒，大喊「救人喔」，此時廖男將母親從廚房拖到客廳，廖母苦苦哀求兒子讓她起身。

▲彰化廖男為了要錢，對媽媽暴力相向。（圖／CFP）

廖男說「每次都騙我，這次不會給你機會了」，廖母一路逃到浴室，廖男尾隨踹開浴室門，廖男隨即拿走母親的腰包想取走當中財物，不顧母親的苦苦哀求，隨即到廚房拿了一把菜刀站在浴室門口要母親快將錢交出，廖母心生畏懼從腰包抽出3千元，並哭求「我給你跪好不好，留1千元給我去看醫生」廖男拿了錢便離去。

當時廖男的家人聽到廖母喊救命聲下樓查看立即報警，廖男犯後向警方坦承因欠錢向母親要錢，全案被依傷害直系血親尊親屬、加重強盜等罪嫌起訴。

【其他新聞】

►彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛 飼主否認虐待

►國民黨推韓國瑜選總統？ 4/10日前「韓吳會」後答案揭曉