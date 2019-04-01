　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

為了3千元...他把母親從廚房拖到客廳　還嗆「是你逼我的」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廖男拿菜刀要媽媽拿錢出來。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲廖男拿菜刀要媽媽拿錢出來。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化28歲廖姓男子，有毒品竊盜前科，2月間向廖母要錢，還一路從廚房拖行到客廳，甚至拿菜刀脅迫，廖母只好拿了身上僅存的3千元給廖男，還懇求「我給你跪好不好，留1千元給我去看醫生」，被家人發現報警，廖男1日被彰化地檢依傷害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。

廖男積欠債務在身又缺錢花用，只能向老母親伸手要錢，在2月23日下午，正在煮飯的廖母不願再拿錢，廖男大聲喝斥「是你逼我的」，出手拉扯母親的腰包，導致廖跌倒，大喊「救人喔」，此時廖男將母親從廚房拖到客廳，廖母苦苦哀求兒子讓她起身。

▲廖男拿菜刀要媽媽拿錢出來。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲彰化廖男為了要錢，對媽媽暴力相向。（圖／CFP）

廖男說「每次都騙我，這次不會給你機會了」，廖母一路逃到浴室，廖男尾隨踹開浴室門，廖男隨即拿走母親的腰包想取走當中財物，不顧母親的苦苦哀求，隨即到廚房拿了一把菜刀站在浴室門口要母親快將錢交出，廖母心生畏懼從腰包抽出3千元，並哭求「我給你跪好不好，留1千元給我去看醫生」廖男拿了錢便離去。

當時廖男的家人聽到廖母喊救命聲下樓查看立即報警，廖男犯後向警方坦承因欠錢向母親要錢，全案被依傷害直系血親尊親屬、加重強盜等罪嫌起訴。

【其他新聞】

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否認虐待

國民黨推韓國瑜選總統？　4/10日前「韓吳會」後答案揭曉

ET快訊
左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車
不甩蔡英文抗議！共機才越台海中線　又派3軍機飛過宮古海峽
張菲媳婦破尺度大解放！外套一掀「上身只有Bra」全看光

關鍵字：彰化地檢,菜刀,討錢,毒品竊盜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不接受一國兩制！　韓國瑜「摸著心臟再說一次」：我熱愛中華民國

「像個漢子」綠議員送上「龍袍」逼表態選總統　韓國瑜臭臉托腮幫：無計劃

台版《不可能的任務》！竊賊臨空而降　洗劫竹縣府小七14萬現金

影／桃園新屋超商提款機不見了！　2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬

驚悚畫面曝光！婦人遭「休旅車輾撞」1秒噴飛...倒地抽搐命危

影／陳水扁「保外就醫當網紅」　藍委告法務部長：讓司法被踐踏！

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

台中「ANL艾而歐語」突傳停業　受害議員成立受災群組求償

2018年網路犯罪結構年輕化　24歲到39歲佔5成3

館長告輸了！　前員工爆「離職不給薪水」最後免賠20萬

「托育員已起訴為何還不罰？」兒遭虐母痛心發文　社會局回應了

警攻堅救人質槍聲四起　民眾嚇傻…原來是防恐演練

花蓮飛行傘墜落台9路旁　目擊駕駛：哎喲！怎麼這樣

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海芋

《格雷》總裁「第3個女兒」出生　網：4個女人包圍的幸福男人！

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

四川森林大火「燒2天30人殉職」　風向改變引發爆燃直撲救火員

日本天皇有年號、諡號沒廟號！三者難懂怎麼分　看這點就知道

得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！　他神用15秒震天喇叭聲逼退

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

超商提款機不見了！2賊強拖搬走..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

驚悚畫面曝光　婦人遭休旅車輾撞..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

董娘抓姦櫃姐　夫：衛生紙沖掉沒..

更多熱門

相關新聞

大白天驚傳悲鳴「救我」　女遭菜刀刺殺亡

日本京都杉並區昨（26）日發生命案，一名男子表示聽到女子尖叫喊「救我」，外出查看發現鄰居在2樓陽台上，認為事情不單純，立刻報警。警方隨後趕到現場，但女子已經在自家2樓陽台遭到刺殺，全身是血，送醫不治。

未發現病患罹舌癌　女牙醫遭起訴

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

莊珂惠被投訴　彰檢：與事實有出入

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

《玩很大》輸了走心：氣死！

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

為AirPower才買　網嗆退AirPods

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

柯P愚人節發文　釣出學姊11字妙回

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面