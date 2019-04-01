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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正面舌戰20分鐘！陳致中慘敗韓國瑜...「2度插嘴」都被堵住超糗

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地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜1日前往議會接受質詢，而先前曾到法院按鈴申告「韓國瑜外患罪」，結果被反批應「自首外遇罪」的陳致中也到場質詢，2人正面對決約20分鐘。網友看完直播後紛紛表示，過程中韓國瑜態度強硬，陳致中完全無法招架，可以說是慘敗收場。

陳致中首先砲火猛攻，要韓國瑜解釋「自己版本」的九二共識與「習近平版本」的九二共識。韓國瑜無奈回答，「我支持中華民國、熱愛中華民國，我不接受一國兩制，要我脫掉衣服摸著心臟再說一次嗎？」他強調，貴黨在行程前諷刺不敢講出中華民國，但最後還是講了啊，而且當地的人還拿著中華民國旗幟歡迎，請問其他人做得到嗎？

▲▼ 陳致中質詢韓國瑜 。（圖／地方中心攝）

▲陳致中質詢韓國瑜。（圖／記者洪正達、吳奕靖攝，下同）

雙方砲火猛攻，陳致中嗆「面對面敢不敢」，直指韓國瑜不敢當著劉結一面前講，只敢在會後以歷史之名講出來。不過韓國瑜根本不理會，「你們一定要扣我帽子（一國兩制），高雄市未來只能有朋友，不能有敵人，我現在要講我的。」期間陳致中2度插嘴都不讓他得逞。

話鋒一轉，陳致中針對空氣汙染與健康部分強硬要韓國瑜給期限。陳致中表示，發財很重要，但如果健康沒搞好，有錢也沒命花；數據顯示，高雄市民平均壽命最短，尤其是小港重汙染區壽命更低，市府應該要在關照市民健康、產業轉型降低汙染部分加把勁。

▲陳致中質詢韓國瑜。（圖／直播）

▲陳致中質詢韓國瑜。（圖／直播）

▲韓國瑜「簡單」回應，完全不拖泥帶水。

陳致中表示，以健康立場，希望市府可以明訂出具體時間表，讓居民能夠有所依循，如此也能加速政策推動，畢竟沿海居民已經聽了好幾年會改善。對此韓國瑜簡單回覆，4月11日行政院將會來召開會議，之後再向議會報告，針對空汙問題會盡最大力量解決，畢竟錢在別人手上。

網友看完直播後紛紛留言「致中加油好嗎？透支了，質詢完快去自首」、「肚子裡沒墨水怎麼講重點？除了嫖X、貪污、藏錢還會什麼」、「國際認證貪污扁，台灣法院認證花女人...」、「求妮可價位」、「把錢賺進來被說成賣台，貪污把錢運出去竟然不用關」。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,陳致中

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