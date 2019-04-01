加強推動修「國安法」　陳明通批凌友詩：這是叛國罪

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

陸委會主委陳明通今（1）日受邀現身廣播節目談兩岸條例修法內容。對於「台灣女孩」凌友詩在大陸兩會期間發表的演說內容，陳明通痛批，「這是叛國罪，很可惜國安法裡的內亂外患罪是跟外國，但兩岸條例裡現在體制下，不把對岸認定為外國；國安法在立院躺這麼久，令人很不安」。

▲台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

談到修訂兩岸人民關係條例，陳明通強調，兩岸人民條例提到，百姓不管任何理由去對岸，不可以做違反國家安全及國家利益的行為，「但是違反會怎樣，違反也沒有罰則，一部法律沒有罰則就根本沒用，所以才要修改，表示做不對的事情要付出代價」。

陳明通認為，凌友詩去做政協委員，本身就是違法，也給她裁罰50萬，另一方面更重要的是她在那邊說話的內容，「這是叛國罪」。他還提到，一段時間以來，有些人意志比較軟弱，享受對岸提供的惠台措施，拜佛組是為了精神信仰、生活，「如果只為了顧肚子跟豬狗禽獸沒有兩樣」。

▲台籍政協委員凌友詩在政協會議上發言。（圖／中新社）

台籍大陸全國政協委員凌友詩日前在兩會上發言，支持「兩岸統一」，她並表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」這番言論在兩岸製造不少話題，也因此被內政部引用兩岸條例裁罰50萬元。

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