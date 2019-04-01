共軍殲-11越海峽中線！邱毅點「3大用意」：台獨惹出的風波

▲前國民黨立委邱毅分析解放軍戰機飛越海峽中線看法。（合成圖／中國軍網、邱毅『談天論地話縱橫』臉書）

記者朱世凱／台北報導

解放軍2架殲-11昨（31）日越過海峽中缐，我軍戰機緊急升空攔截，雙方對峙超過10分鐘。前國民黨立委邱毅今（1）日在臉書發文分析共軍「3個用意」並直言，「這不就是台獨集團妄想『以武拒統，以武促獨』惹出的風波嗎？」

邱毅在臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，2架解放軍戰機殲-11越過海峽中缐，台軍2架經國號戰機和四架F-16戰機緊急升空攔截，天弓導彈進入緊急戰備狀態，愛國者導彈也升高戰備，雙方對峙了10多分鐘，解放軍殲-11才飛回海峽中缐以西。

他再指，其實在這場對峙的前一天，解放軍的4架轟-6，2架戰鬥機，1架電偵機，才飛越宮古海峽到西太平洋，再由原路折返，警告日本別干預台海的意味濃厚；而隔了1天，殲-11就來了，還飛越海峽中缐，和台空軍對峙10多分鐘。「這下可把台獨集團，尤其是蔡英文當局給嚇壞了，紛紛找熟知大陸的專家詢問，深怕此舉是武統的前奏，武統的號角是不是吹響了？」

▼邱毅認為解放軍此次行動是台獨引起的風波。（圖／資料照）

邱毅說，「我對台獨集團的色厲內荏原本透晰，但看到他們這副沒用的熊樣，還是覺得很可笑。其實解放軍這個動作的動機很簡單，就三個：一是針對美國軍艦頻頻穿越台灣海峽的抗議，況且日前美國新任太平洋司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）還呼應蔡英文，公開反對『一國兩制』。」

他接著說，「二是最近蔡英文和賴清德爭取初選出缐，在台獨路線上飆車，使台獨氣熖升高，必須教訓一下。三是測試台軍的反應，也趁機了解台軍在台海的戰備狀態與實力。基本上殲-11是蘇-27的改良版，屬於雙發重型機，與殲-10形成高低搭配，是解放軍空軍的主力戰機，其戰力應優於台軍現有的F16AB，更別説經國號IDF了。」

他最後表示，「總之，這次可把台獨集團嚇壞了，也讓日本高度緊張，這不就是台獨集團妄想『以武拒統，以武促獨』惹出的風波嗎？」