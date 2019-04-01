「一國兩制是缺德的大帽子」　沈富雄獻15招替國民黨解套

▲沈富雄。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選升溫，藍綠陣營針對統獨議題開打，民進黨批評國民黨主張的九二共識、一國兩制是賣台，堅守國家主權。對此，前民進黨立委沈富雄在臉書提供15個方法，為國民黨的「一國兩制」解套。

沈富雄批評，「一國兩制」是一頂缺德的大帽子，這次總統大選，種種跡象顯示民進黨將以「九二共識」套牢國民黨，再以「一國兩制」擊潰之，而國民黨以「一中各表」回應，老調重彈讓人民無感。

沈富雄提供15個解套「一國兩制」的方法，如下：

1.只要「中華民國」在，就不會有「一國兩制」。

2.中共推「一國兩制」，因為北京說「中華民國死了」，死於1949年。

3.北京說「中華民國死了」，我們讓他在台灣活下去。

4.「中華民國」在國際上活得辛苦，但在台灣活得活跳跳。

5.小英怕「一國兩制」，因為她不要「中華民國」，她只會說「這個國家」。

6.「抗中拒統」才有「一國兩制」的烏雲罩頂。不過，山姆大叔哪裡去了？

7.「不獨和中」何來「一國兩制」？起碼目前北京下不了手。

8.「一中各表」排除了「一國兩制」。

9.國民黨和北京高層見面，不想翻臉，避免鬧僵，但彼此心裡有數。

10.在台灣，接受「一國兩制」的政黨不可能執政。

11.在台灣，接受「一國兩制」的政客不會當選，小英多慮了。

12.「一國兩制」是「九二共識」北京版的「施行細則」，這一點我幫小英說了。

13.「九二共識」的國民黨版沒有施行細則，它是一中憲法的重申。

14.接受「一國兩制」的人，不可能當未來兩岸談判的代表。

15.讓「中華民國」有尊嚴地活下去，就是台灣版的「九二共識」。

沈富雄認為，台灣落入「一國兩制」的命運為時尚遠，「民進黨用為2020大選的主軸徒顯技窮，老蔣還在的話，恐怕會以『為匪張目』斥之。」