環球時報：海峽中線是「假議題」　因兩岸同屬一國

▲解放軍殲-11戰機。（圖／中國軍網，下同）



大陸中心／綜合報導

國防部證實3月31日解放軍2架殲-11戰機跨越「海峽中線」，並且嚴正抗議解放軍方此次的軍事舉動。對此，大陸兩岸專家劉國深接受《環球時報》採訪指出，所謂的「海峽中線」是個「假議題」，兩岸同屬一國，所以大陸並不承認；如果台灣不珍惜兩岸關係和平發展大局，大陸一定以實際行動展示捍衛國家領土主權完整的決心。

《環球時報》評論指出，近年來，美台之間的勾連不斷，攪動著台海局勢，美國兩艘艦艇24日穿越台灣海峽，這已經是美軍艦2019年第三次通過台灣海峽，也是自2018年7月以來的第六次；最近，台灣當局還傳出要訂購66架F-16V戰機的消息。

一名分析人士對《環球時報》記者表示，上世紀90年代以後，解方軍軍機跨越「海峽中線」一般有兩種情況發生，一是台灣當局在「台獨」上有大動作，二是他國在干涉中國內政上出現大動作，此次無疑是兩種情況綜合在一起。

▲該分析人士針對民進黨與蓬佩奧傾向，發表言論。（圖／路透／記者劉亮亨攝）



分析人士還說，從最近民進黨透露的2020選戰傾向來看，是要在「台獨」上冒險，惡化兩岸關係；近日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更表示，美國要以更多行動落實「台灣旅行法」，這表明美國不斷有新動作在干涉中國內政，現在有人不斷在台海挑起風浪，解放軍的行動就是捍衛國家主權和領土完整，因此這次跨越中線事件發生「一點兒也不奇怪」。

最後，劉國深表示，兩岸最終完全統一最好的選擇是用和平的方式解決問題，大陸追求兩岸關係和平發展，但和平需要兩岸雙方共同努力，而不是單一方面努力，「如果台灣當局不珍惜兩岸關係和平發展的大局，大陸一定會以實際行動展示，捍衛國家領土主權完整的決心」。