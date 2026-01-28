　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土方之亂延燒全台。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳家祥／台北報導

土方之亂引發全國討論，針對有環團主張中央應把關土方品質去向，建議地方政府自建土石方運載車輛GPS系統希望能與內政部系統直接介接。對此，內政部國土管理署表示，行政院長卓榮泰已在1月16日親自召集內政部、交通部、環境部及經濟部進行跨部會研商，會上已確認營建剩餘土石方GPS系統，將採取內政部及環境部GPS系統、地方政府自建GPS系統雙軌並行機制辦理。

國土署說明，本署依據1月16日行政院定調方向，在1月26日召開研商會議，請新北市、桃園市及台中市政府說明目前車機管理概況，及再次表達中央政策執行立場，就是朝向內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建GPS系統雙軌並行機制辦理，以利清運車輛服務更具彈性，具體回應地方需求。

另外，國土署也要求地方政府應確實加強查核，以確保土方流向追蹤控管機制能夠穩定運作。感謝各地方政府均已經發函通知業者，台中市政府也表示，後續也會再發函，以符合中央政策推動方向，其他縣市則已配合政策積極輔導車機裝設事宜。

國土署表示，政府現在推行營建剩餘土石方全流向管理措施，其實與環團的訴求立場一致，就是希望藉由制度化、數位化的管理策略，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，以避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染情事繼續發生。

另外，有關土石方管理的「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」，及「GPS雙軌並行」3項配套措施，另經行政院及本部積極與地方政府、業界研商溝通，其也表示認同政府完備土石方管理制度及面對最終去化議題的處理態度。

國土署表示，由於本議題尚牽動國土及產業永續等發展目標，後續中央、地方、業者及民間團體也會繼續保持社會溝通，讓法規制度及實際策略更加完善，以落實遏止非法棄置行為之施政初衷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」
國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元
網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試：下面恐
「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡
台北男詐保...滴「神奇藥水」失明後悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

國土署：營建剩餘土石方GPS系統　中央、地方雙軌並行

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光　11秒超犯規短片曝

彰化2天2死車禍悲劇！警連3天大執法　139縣道狂掃36件超速

春節9天連假矯正署不打烊　署長林憲銘視察基層守護安全

香氛蠟燭也能玩疊香！搭配基準、使用技巧全解析　打造獨一無二的居家質感

國際金價一度攻破5300美元　分析師預言：年底不排除挑戰萬元

賈永婕26年前拍戲片段被挖　本人看完崩潰：像一根大木頭

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

台中男住青年旅館　深夜驚醒「生殖器多一隻手」！變態室友下場曝

別亂減肥！1族群微胖更長壽　營養師：BMI＜22「一場感冒就倒下」

兩大男神合體！保羅麥斯卡、喬許歐康納「噴水調情」　情慾流動一觸即發

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政治熱門新聞

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

民眾黨立委批軍購案卻「金額、程序都講錯」　美參議員當場打臉

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

更多熱門

相關新聞

土方新制遭批已讀亂回？國土署：跨部會上線3配套

土方新制遭批已讀亂回？國土署：跨部會上線3配套

針對外界質疑營建剩餘土石方新制「解方不見效」、甚至批評國土署「已讀亂回」，內政部國土管理署今（25日）嚴正澄清，強調自113年起即持續與產業、公會及地方政府協調溝通，並非消極回應，目前已跨部會推動「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝」等三大配套策略，盼加速解決土方去化瓶頸、確保國土永續。

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

內政部歲末寒冬持續送暖　推「替代役協助服務」助147位受傷弟兄　

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

土方之亂傳開放農地回填？　民進黨駁錯誤訊息：不會修法放寬

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

關鍵字：

內政部國土署

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面