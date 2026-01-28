　
大陸 大陸焦點 特派現場

日本54年來首次無大貓熊　陸專家分析：新的租借不太可能實現

記者廖翊慈／綜合報導

旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」27日啟程返回中國，這也象徵自1972年中日邦交正常化至今，日本將面臨54年來，首度境內「零貓熊」的尷尬局面。對於日本未來是否還會有新的旅日大貓熊，中國專家分析指出，在中日關係緊張的情況下，新的租借不太可能實現。

▲旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」25日最後一天的公開亮相。（圖／翻攝 百度）

▲旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」25日最後一天的公開亮相。（圖／翻攝自百度，下同）

據《中國新聞網》報導，日媒27日在中國外交部舉行的例行記者會上提問，隨著旅日大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」啟程返回中國，54年來第一次，日本國內沒有大熊貓了，「中方怎麼看？」

中國外交部發言人郭嘉昆表示，根據中日之間的有關協議，旅居日本的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」已啟程返回中國，「我們一如既往歡迎日本民眾來中國看大熊貓。」

相關數據顯示，「曉曉」和「蕾蕾」一年可為當地帶來約合15億元人民幣的經濟效益，而除了顯著的經濟價值外，大貓熊還給日本民眾帶去無法用金錢衡量的心靈慰藉。

▲▼ 旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（25）日最後一天的公開亮相 。（圖／翻攝 百度）

很多日本民眾關心，後續還會有新的大貓熊赴日嗎？有專家就分析稱，中方對外租借大貓熊具有硬性標準，也就是大貓熊的飼養能力、科研配合度和政治互信三者缺一不可，而一段時間以來，日本首相高市早苗的涉台言論，破壞了中日友好氛圍，在這種狀況下，新的租借顯然不太可能實現。

東京上野動物園的雙胞胎大貓熊「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性）25日最後一天「打卡上班」，根據東京都政府統計，當日僅開放4400個參觀名額，卻吸引超過10萬人登記，預約人數是限制人數的24.6倍，競爭激烈程度堪稱「奇蹟籤」。

▲▼ 旅日雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（25）日最後一天的公開亮相 。（圖／翻攝 百度）

事實上，日本曾是海外擁有最多大貓熊的國家之一，從上野、和歌山到神戶，貓熊不僅是中日友誼象徵，更是帶動觀光財的靈魂。當地經濟學者估算，光是曉曉與蕾蕾每年帶動的周邊產值就超過300億日圓。
 

關鍵字：

大貓熊日本中日關係旅日貓熊曉曉蕾蕾

