踏進中聯辦遭轟賣台！　韓國瑜「我心胸磊落」：別講自己都不相信的話

▲韓國瑜1日進議會接受質詢。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市議會1日開議，由於市長韓國瑜前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議，引爆部分人士狂轟「賣台」，而稍早面對議員質疑進入中聯辦一事，韓國瑜回應：「我們心胸磊落，沒有樹立圍牆，絕不是賣台」。

時代力量議員質詢時表示，「中聯辦這行程是什麼時機被安排，當天陸媒報導，韓市長到大陸見證一國兩制的成功案例、韓市長此行默認香港一國兩制的成功」而議員也表示，「香港媒體記者也都看傻了眼，其他外賓基於香港自治，是不會踏進去的，就連貴黨的朱立倫也說不會進去，這是尊重香港」。

對此，韓國瑜表示，「中聯辦、接待單位我們都尊重，其實去之前，我們有各跟單位溝通大概去哪，我們心中無懼，他們安排到哪，我們就去啊，從頭到尾10位議員、政府團隊都在旁邊，一切很自然，怎麼可以自己樹立圍牆，我再說一遍，我們的未來是陽光的、海洋的」、「怎麼叫賣台？不能再裹小腳，香港報紙修理我們，但請問我們去香港前，香港實施什麼制度？我們離開香港後，香港實施什麼制度，啊我們一個高雄市政府有什麼辦法，我們可以解救一切？改變一切嗎？」

此外，韓國瑜也表示，「我們心理素質健康，我們沒什麼好怕的，大家就不要講自己都不相信的話」。

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