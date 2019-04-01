2020「搭檔郭台銘」選總統！　韓國瑜回應了：說不定...

▲韓國瑜議會中被質詢。（圖／記者吳奕靖攝）



地方中心／高雄報導

鴻海集團董事長郭台銘近日搶攻社群媒體，據傳可能有意「選總統」；而高雄市長韓國瑜日前受訪時沒否認，表示「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，引發外界猜測「韓郭配」可能成行。對此韓國瑜1日接受訪問又再被問到時回應，大家靜觀其變，反正還沒開始領表，說不定還有其他人要出來。

高雄市議會1日開議，由於市長韓國瑜前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議，引爆部分人士狂轟「賣台」、全程砲火全開；而中場休息時媒體也不放過韓國瑜，繼續追問2020總統大選一事。

韓國瑜指出，國民黨這邊除了既有表態的，說不定還有其他人要出來，大家靜觀其變，反正一切都還沒開始。他強調，目前完全不考慮2020總統大選，因為受高雄市民所託，他們給的訊號非常清楚，就是把高雄整個經濟衝起來，希望未來4年，高雄經濟脫胎換骨，讓整個經濟巨人站起來，自己也會全心投入。

回顧郭台銘31日在臉書上寫道，「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼博不容易，大家一起做實事。」引發網友熱議，紛紛留言「期待您出來救台灣，選總統吧」，究竟之後變化為何，令大家期待。

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