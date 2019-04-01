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要韓國瑜把「農藥殘留經銷商」交出來　陳吉仲：沒有的話要道歉

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▲▼立法院經濟委員會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

高雄市長韓國瑜近日簽下52億元的外銷訂單、茶葉農藥殘留問題引發口水戰。農委會主委陳吉仲表示，請韓市長把農藥殘留的經銷商拿出來，如果沒有應該要跟茶農道歉，至於外銷訂單，他2日就會親自下高雄來了解，需要知道品項、數量、何時交貨等詳細資訊，才能提供協助，才能協助落實。

陳吉仲今（1）日在立法院經濟委員會時說明，整個台灣的茶葉檢驗去年合格率是100％，這115件是國內的，對台灣茶葉的品質是相當有自信的，並沒有韓國瑜所講的農藥殘留，請韓市長把農藥殘除的經銷商拿出來，如果沒有應該要跟茶農道歉。

請繼續往下閱讀...

立委孔文吉表示，農委會說中國農產品屬「政治性採購」，欠缺市場布局管理，還以台南虱目魚為例，藉由批評韓國瑜，對52億的外銷訂單抱持否定懷疑看法，要對此抗議。陳吉仲回應，並沒有要批評韓市長，是說要落實的話，如果知道品項數量何時交貨，才能提供協助，沒有任何負面的批評，面對對大陸戴有色眼鏡部分，他說，如果是市場導向當然歡迎，只是不希望讓那隻「看不到的手」進入市場。

陳吉仲指出，這2至3年不實的消息，已經跨政黨，品牌逐漸被摧毀，絕對會捍衛農民權益，只要不正確就會提告，說雞蛋芬普尼放寬、某個產品又跌到多少，未來會在第一時間回應，更希望農民團體站出來，看哪一個媒體傷害商譽，結合農民一起來作戰。

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關鍵字：茶葉,農藥,殘留,經銷商,韓國瑜,陳吉仲

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