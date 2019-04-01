Live／訪陸搶53億訂單見中聯辦官員 韓國瑜遭轟「賣台」赴議會備詢

地方中心／高雄報導

高雄市議會1日開議，由於市長韓國瑜前往大港澳深廈簽訂53億農產訂單和協議，引爆綠營狂轟「賣台」，今議會質詢綠軍勢必對韓炮聲隆隆，韓國瑜預計將會在九點半來到議會，先是要對施政進行報告，隨後將連續接受時代力量、民進黨、無黨團結以及國民黨的質詢。

由於上月28日議員要求韓赴議會進行專案報告，但相關提案引發國民黨籍議長許崑源不滿，當場反駁「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」不同意做專案報告，甚至直言「要罵我鴨霸、黑、金都隨便你們！」今許崑源將如何擋住炮火，也是重頭戲。