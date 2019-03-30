花蓮「FUN薪追夢」就業博覽會　30個攤位媒合147名就業

▲▼縣長徐榛蔚到現場關心弱勢團體攤位，購買手工餅乾及手做藝品。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今30日於中正體育館盛大舉辦「FUN薪追夢」就業博覽會，邀請在地各產業廠商，設置30個攤位、提供超過600個以上優質職缺，今年現場設有花蓮縣按摩業職業工會攤位，在現場為新鮮人及求職者免費按摩，還有美姿造型暨整體配飾設計職業工會攤位，提供專業服裝儀態諮詢，祝福每位求職者都能求職媒合成功。

縣長徐榛蔚之施政總目標要將花蓮打造為「幸福城市」、「友善智慧城市」及「花園城市」，許多聞名國際的飯店業者、觀光旅業等都將進駐花蓮，包含日前已開幕的瑞穗春天、及台創樂多坊旅館、潔西艾美酒店、花蓮秧悅千禧度假酒店等，縣府冀盼企業工商界共同支持花蓮，讓花蓮經濟花團錦簇。

▲就業博覽會有30個攤位，提供超過600個以上優質職缺。

徐榛蔚亦前往現場巡視每一個企業展覽攤位，向每位求職者及陪同家屬加油打氣，期盼每位求職都能求職媒合成功，為花蓮經濟打拼。徐榛蔚也以行動支持弱勢團體，向黎明庇護工場及花蓮縣及椎損傷福利協進會購買手工餅乾及手作藝品，讓弱勢朋友感受到滿滿的愛心，現場溫馨熱鬧。

活動結束統計共有356位民眾遞送履歷表應徵各類職缺，初步媒合147就業，求職媒合率達42％。讓求職者覓得合適工作，順利投入職場，FUN薪追夢，也讓企業能夠找到好的人才，減少企業缺工情形，達成民眾適才適所、充分就業，活絡花蓮經濟發展，共創幸福花蓮。