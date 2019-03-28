32優秀青年與縣長有約　徐榛蔚：「逆境」是孩子最大的禮物

▲花蓮縣長徐榛蔚說，送給孩子最大的禮物是「逆境」，從逆境中學習成長、學習解決問題，這些都是無法從書裡獲得的寶藏。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

青年代表國家未來的希望與社會未來的成長，救國團花蓮縣團委會27日於花蓮縣政府，舉辦優秀青年與縣長有約，共有32位青年朋友與縣長徐榛蔚面對面座談。徐榛蔚勉勵青年「聽別人說故事，寫自己的人生」珍惜每一個當下、每一個學習機會，別永遠聽他人說故事，要為自己的人生寫故事。

徐榛蔚說，其實送給孩子最大的禮物是「逆境」，從逆境中學習成長、學習解決問題，這些都是無法從書裡獲得的寶藏。每個人的一生，都賦予獨特的責任與使命，即是人生美妙之處，以感恩、正向的心認真迎接每一天，也會帶著身邊的人共同向前。她也向所有獲得肯定的青年朋友道賀，「因為有你們，花蓮未來會更好！」

▲優秀社會青年吳典霖青年目前人在美國，由父親吳福章（中右）花蓮高中學務主任吳福章代表接受表揚。

吳典霖青年將代表花蓮縣接受全國表揚，目前人在美國，由父親花蓮高中學務主任吳福章代為前往。吳典霖獲選參加中研院舉辦2006台灣諾貝爾科學營、96學年度清華管樂社榮獲大專B組特優、2011年當選大專優秀青年，目前獲科技部補助，將前往美國麻省理工學院從事博士後研究。他的父親說，吳典霖是清華團隊雙硼材料的主任，從小就相當堅持自己的理念，發明的OLED（有機發光二極體）效能破世界紀錄，清華大學以「含硼化合物、有機發光二極體的發光層以及有機發光二極體」申請專利過關。

▲優秀青年朋友與縣長徐榛蔚面對面座談後合影留念。

花蓮縣真善美聯誼會總幹事吳巧涵今年榮獲全縣社會優秀青年，來自清貧家庭的3名姊弟，有能力回饋社會後，熱心公益，不落人後，獲得地方各界高度肯定。31歲吳巧涵是國立高雄師範大學體育學系碩士，出生花蓮縣萬榮鄉太魯閣族，父親在高三時逝世，全家靠媽媽打零工維生，3名子女長大成人後，都知道回饋地方。3姊弟均獲得社會優秀青年殊榮，她是TOYOTA東部汽車公司服務部高專，也是花蓮縣真善美聯誼會總幹事，去年辦理119場次公益活動，共服務2968人次，獲頒「2018年熱心團務貢獻獎」。

花蓮縣2019年青年節優秀青年共計59名，其中社會優秀青年18人：吳典霖、簡守鄉、蘇浩然、吳巧涵、呂采芸、徐家平、蔡旻誠、呂韋翰、林郁晟、彭家柏、林匯揚、倪偵傑、林品捷、王震和、陳韋良、王祥宇、陳皇至、蔡梅蘭；大專優秀青年3名、高中優秀青年14名、國中優秀青年24名。