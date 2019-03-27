　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019中華醫大校園徵才就業博覽會，3月27日熱鬧登場，吸引來自全國各地60多家企業到場設攤徵才，光是醫療院所就有近40家，開出800多個護理師職缺，直接在現場面試護理系應屆畢業生，錄取了畢業立即就業無縫接軌。

華醫校園徵才就業博覽會，職缺比應屆畢業生多出2倍，校方感謝企業界愛用華醫畢業生，而參與的學生更是把握機會投履歷、踴躍參加現場面試，場面熱鬧。

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一年一度的華醫校園徵才就業博覽會27日上午10時由曾信超校長、勞動部雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟、台南市勞工局局長王鑫基、郭綜合醫院副院長楊惠琳、得恩堂眼鏡公司副總經理盧崇懷等代表產官學界一起敲槌啟動儀式。

曾信超校長表示，中華醫大落實技能教育，在學期間開辦各種證照輔導課程，鼓勵考取各項專業證照，累積畢業後進入職場的競爭力，在各系老師的督促和積極輔導下，畢業生證照達100％，就業率有近95％，這樣的學習成果吸引企業界每年的校園徵才就業博覽會參與設攤，直接到學校來搶人才。華醫以醫事健康科技人才培育為重點，更是護理師的培育搖籃，這次的校園徵才有來自全國各地的醫療院所近40家現場徵才，加上部分醫學中心等級的大型醫院委託護理系辦公室代為收件徵才，總計開出近1000個護理師職缺，感謝企業愛用華醫學子，也期盼每位華醫畢業生都能「千里馬遇到伯樂」，在職場發揮所學，貢獻社會。

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

胡瑞娟、王鑫基等貴賓肯定中華醫大校園徵才就業博覽會為產學搭起媒合的平台，讓學生不必出校園就可以了解來自全國各地的產業人才需求，及早為畢業後的職涯做好準備，並祝福每一位參與徵才的學生都能夠找到理想的工作，企業可以覓得合適的人才。

2019華醫校園徵才就業博覽會由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指導、中華醫大就業輔導組主辦、護理系協辦，共有來自全國各地60多家企業設攤徵才，光是醫療院所就有36家，涵蓋北中南東各大醫院、醫學中心，另也有醫院直接委託護理系辦公室代為收件徵才，共開出1000多個職缺，不少醫院派出主管親自坐陣直接面試，也有醫院以舉辦說明會的方式向學生介紹醫院設備、工作內容、福利待遇等，吸引不少護理系應屆畢業生投送履歷及參加現場面試，也有學生三五好友相邀找同一家醫院面試，希望畢業後由同學變同事。

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了醫院踴躍參與設攤徵才，也有不少護理之家、安養機構也前來招募護理及長期照顧人才。此外，眼鏡公司、餐飲、旅行業、食品公司、美容業以及國軍人才招募中心也提供250多個職缺現場設攤延攬人才。

另外，在體育一館則有製藥工程系獨樹一幟，與台灣製藥工業同業公會合辦的就業博覽會暨實習媒合會，這是配合該系「3+1學制」（大學讀3年最後1年全年帶薪實習）所舉辦的媒合會，參加的對象是該系大三要去實習的學生，廠商則以藥廠為主，由藥廠到校徵選實習生，實習生也藉此爭取提早到職場卡位的機會。

ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：中華醫大,校園徵才,就業,博覽會,護理師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挨控棄養車禍重傷狗！網怒罵「良心過得去嗎」　愛媽飼主背後藏洋蔥

單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」　女嚇壞：你要幹嘛？

夫半裸大豹溪溺斃託夢23次喊冤　妻問神17次「因財而死」

小林村滅村「10年國賠案」大逆轉　15災民各獲賠150萬到300萬

太陽公主號「旅程像逃難」爆霸船　800人簽署抗議：我們只要一句道歉！

女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

騎士趕上班貪快左轉　下秒遭休旅車撞飛「肢體變形」斷魂

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

地球村世界有機教室在新北　IFOAM亞洲青年論壇工作坊熱鬧登場

春吶離開墾丁　滿州山谷音樂季開鑼！

屏東高樹銀獅農場　小甜心鳳梨特搶手

少年遊戲密碼被盜改　到派出所求助後笑顏離開

顏純左力挺勞工正義　爭取勞工兵役併入退休年資

民眾臉書打卡辱罵員警　警所小編比對送辦吃官司

邀藝人任觀光大使？　花蓮縣澄清：未詢問過任何藝人

婦人遭騙匯款　員警及時阻詐保20萬老本

有夠鐵！哈登單季沒投進600顆三分　NBA史上第一人

就等教育部點頭！　陽明、交大合校將送出意向書

飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成骷髏

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

地方熱門新聞

獨／黃士福早回一年　怨「政治迫..

釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

大江購物中心二期土地完成變更

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

「野生山豬」逛大街？網笑：最強..

貨車撞護欄起火　國道溪州段回堵

大陸鮑魚傾銷　打亂貢寮市場行情

2019油桐花首開在嘉義　賞雪..

「水管牆」塞爆馬路！枋寮鄉長：..

花枝頭章魚腳！東石漁民捕到怪蛸

一周沒便便！老翁切除30公分大..

屏東市衛生所新建大樓動工

0206地震善款沒專款專用　藍..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／河北招才活動供1萬多職缺

河北省人社廳22日指出，2019年河北省春季大型人才招聘會暨河北民營企業招才引智大會將於30日在石家莊市解放廣場舉辦，預計參會單位500家，提供就業崗位1萬餘個。（人民日報）

遭女兒丟養老院！83歲嬤想家爬2M柵欄逃跑

只有男生能當醫師？萌照惹怒網友

清大校園徵才　100K高薪搶人才

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面