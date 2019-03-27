2019中華醫大校園徵才就業博覽會　1000個護理師職缺搶人才

▲中華醫大校園徵才就業博覽會由校長曾信超、台南市勞工局局長王鑫基、勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟等人主持啟動儀式，吸引許多畢業班學生到場參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019中華醫大校園徵才就業博覽會，3月27日熱鬧登場，吸引來自全國各地60多家企業到場設攤徵才，光是醫療院所就有近40家，開出800多個護理師職缺，直接在現場面試護理系應屆畢業生，錄取了畢業立即就業無縫接軌。

華醫校園徵才就業博覽會，職缺比應屆畢業生多出2倍，校方感謝企業界愛用華醫畢業生，而參與的學生更是把握機會投履歷、踴躍參加現場面試，場面熱鬧。

一年一度的華醫校園徵才就業博覽會27日上午10時由曾信超校長、勞動部雲嘉南分署台南就業中心主任胡瑞娟、台南市勞工局局長王鑫基、郭綜合醫院副院長楊惠琳、得恩堂眼鏡公司副總經理盧崇懷等代表產官學界一起敲槌啟動儀式。

曾信超校長表示，中華醫大落實技能教育，在學期間開辦各種證照輔導課程，鼓勵考取各項專業證照，累積畢業後進入職場的競爭力，在各系老師的督促和積極輔導下，畢業生證照達100％，就業率有近95％，這樣的學習成果吸引企業界每年的校園徵才就業博覽會參與設攤，直接到學校來搶人才。華醫以醫事健康科技人才培育為重點，更是護理師的培育搖籃，這次的校園徵才有來自全國各地的醫療院所近40家現場徵才，加上部分醫學中心等級的大型醫院委託護理系辦公室代為收件徵才，總計開出近1000個護理師職缺，感謝企業愛用華醫學子，也期盼每位華醫畢業生都能「千里馬遇到伯樂」，在職場發揮所學，貢獻社會。

胡瑞娟、王鑫基等貴賓肯定中華醫大校園徵才就業博覽會為產學搭起媒合的平台，讓學生不必出校園就可以了解來自全國各地的產業人才需求，及早為畢業後的職涯做好準備，並祝福每一位參與徵才的學生都能夠找到理想的工作，企業可以覓得合適的人才。

2019華醫校園徵才就業博覽會由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指導、中華醫大就業輔導組主辦、護理系協辦，共有來自全國各地60多家企業設攤徵才，光是醫療院所就有36家，涵蓋北中南東各大醫院、醫學中心，另也有醫院直接委託護理系辦公室代為收件徵才，共開出1000多個職缺，不少醫院派出主管親自坐陣直接面試，也有醫院以舉辦說明會的方式向學生介紹醫院設備、工作內容、福利待遇等，吸引不少護理系應屆畢業生投送履歷及參加現場面試，也有學生三五好友相邀找同一家醫院面試，希望畢業後由同學變同事。

除了醫院踴躍參與設攤徵才，也有不少護理之家、安養機構也前來招募護理及長期照顧人才。此外，眼鏡公司、餐飲、旅行業、食品公司、美容業以及國軍人才招募中心也提供250多個職缺現場設攤延攬人才。

另外，在體育一館則有製藥工程系獨樹一幟，與台灣製藥工業同業公會合辦的就業博覽會暨實習媒合會，這是配合該系「3+1學制」（大學讀3年最後1年全年帶薪實習）所舉辦的媒合會，參加的對象是該系大三要去實習的學生，廠商則以藥廠為主，由藥廠到校徵選實習生，實習生也藉此爭取提早到職場卡位的機會。