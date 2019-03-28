「愛的存摺」滿滿！　花蓮銀行公會繼農產品助弱勢再捐善款

▲花蓮縣銀行商業同業公會由公會周明瑞理事長（左）代表拜訪創世花蓮分會，親自送達愛心捐款。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

創世基金會在花蓮地區服務已邁入第7年，目前到宅服務約80個植物人家庭，協助度過難關。花蓮縣銀行商業同業公會認同創世服務理念，28日由公會周明瑞理事長及會員代表聯袂拜訪創世花蓮分會，將會員們的愛心捐款親自送達，創世也回贈特製的「愛的存摺」表示感謝。

▲周明瑞理事長將愛心捐款金額填入愛的存摺內。

愛的起源很巧妙，去年台灣農特產過剩，銀行業者發揮愛的行動，認購農特產捐助弱勢，創世有幸成為愛心接力賽的一環，協助轉贈到宅服務的弱勢家庭，緣份延續至今。銀行商業同業公會周明瑞理事長表示：「金融人給大眾的印象都較為保守、冷漠，但我們卻愛心不落人後，近幾年已幫助7個花蓮在地弱勢團體，未來也將持續，讓愛能細水長流。」

▲創世基金會回贈特製的「愛的存摺」表示感謝。

為募集植物人常年服務經費，創世基金會將於4月20日在花蓮市扶輪公園舉辦「JUST LOVE愛心園遊會」，安排精彩表演和美食攤位。花蓮多家企業也提供各式摸彩品，民眾認助園遊券有機會帶回好禮。

在地國稅局、環保局、稅務處、花蓮林區管理處也將進行有獎徵答及捐發票送愛心活動，民眾可憑近二個月未開獎發票至現場捐贈。愛不需遲疑，「JUST LOVE」就對了！愛心專線：(03)824-2929。