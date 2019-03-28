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「愛的存摺」滿滿！　花蓮銀行公會繼農產品助弱勢再捐善款

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▲花蓮縣銀行商業同業公會由公會周明瑞理事長及會員代表拜訪創世花蓮分會，親自送達愛心捐款。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣銀行商業同業公會由公會周明瑞理事長（左）代表拜訪創世花蓮分會，親自送達愛心捐款。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

創世基金會在花蓮地區服務已邁入第7年，目前到宅服務約80個植物人家庭，協助度過難關。花蓮縣銀行商業同業公會認同創世服務理念，28日由公會周明瑞理事長及會員代表聯袂拜訪創世花蓮分會，將會員們的愛心捐款親自送達，創世也回贈特製的「愛的存摺」表示感謝。

▲花蓮縣銀行商業同業公會由公會周明瑞理事長及會員代表拜訪創世花蓮分會，親自送達愛心捐款。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

周明瑞理事長將愛心捐款金額填入愛的存摺內。

愛的起源很巧妙，去年台灣農特產過剩，銀行業者發揮愛的行動，認購農特產捐助弱勢，創世有幸成為愛心接力賽的一環，協助轉贈到宅服務的弱勢家庭，緣份延續至今。銀行商業同業公會周明瑞理事長表示：「金融人給大眾的印象都較為保守、冷漠，但我們卻愛心不落人後，近幾年已幫助7個花蓮在地弱勢團體，未來也將持續，讓愛能細水長流。」

▲花蓮縣銀行商業同業公會由公會周明瑞理事長及會員代表拜訪創世花蓮分會，親自送達愛心捐款。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

創世基金會回贈特製的「愛的存摺」表示感謝。

為募集植物人常年服務經費，創世基金會將於4月20日在花蓮市扶輪公園舉辦「JUST LOVE愛心園遊會」，安排精彩表演和美食攤位。花蓮多家企業也提供各式摸彩品，民眾認助園遊券有機會帶回好禮。

在地國稅局、環保局、稅務處、花蓮林區管理處也將進行有獎徵答及捐發票送愛心活動，民眾可憑近二個月未開獎發票至現場捐贈。愛不需遲疑，「JUST LOVE」就對了！愛心專線：(03)824-2929。

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關鍵字：愛的存摺,滿滿,銀行,公會,農產品,弱勢,愛心善款,園遊會,摸彩

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