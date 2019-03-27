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華聞快遞／河北舉辦民營企業招才　提供1萬多個就業崗位

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▲▼面試，人資，面試官，考核，評量，人力資源，找工作,正妹。（圖／CFP）

▲河北舉辦民營企業招才，提供1萬多個就業崗位。（圖／CFP）

《河北》河北舉辦民營企業招才　提供1萬多個就業崗位

河北省人社廳22日指出，2019年河北省春季大型人才招聘會暨河北民營企業招才引智大會將於30日在石家莊市解放廣場舉辦，預計參會單位500家，提供就業崗位1萬餘個。（人民日報）

《浙江》浙江落實大規模減稅　全年預計減稅降費1500億元人民幣以上

浙江省近日推出《關於全面做好深化增值稅改革貫徹落實工作的通知》，4月1日起，浙江將全面落實增值稅稅率下調等一系列減稅政策，預計全年可減輕企業稅費負擔1500億元（人民幣，下同）以上。（浙江日報）

《江蘇》去年江蘇全省農產品網路銷售額達470億元

全省農業農村信息化工作會議指出，2018年全省農產品網路銷售額達470億元，累計建成縣級農業電商產業園或涉農電商創業園超過50個，新建設「一村一品一店」省級示範村376家，新增智能農業示範點536個，農業訊息化覆蓋率達62.4%。（新華社）

《天津》天津赴京招商推介　10家京企達成合作意向投資590億元

天津市近日赴京展開招商推介活動，與30餘位北京知名企業負責人進行深入交流、誠懇對談，當天，達成合作意向的企業有10餘家，投資總額590億元。（北方網）

▼天津赴京招商推介。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

《內蒙》內蒙古去年累計減免農牧業企業所得稅16億元

大陸國家稅務總局內蒙古自治區稅務局指出，2018年，全區各級稅務部門多措並舉落實涉農稅費優惠政策，成效顯著，其中，累計減免農牧業企業所得稅16億元。（呼和浩特日報）

《遼寧》大連：創業孵化平台最高可獲200萬元補貼

大連市日前推出《大連市人民政府關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的實施意見》，對認定的市A級、AA級、AAA級創業孵化平台，分別給予每年100萬元、150萬元、200萬元的資金補貼，補貼期限最長為3年。（遼寧日報）

《內蒙》內蒙古外貿進出口增速高於全大陸標準

呼和浩特海關統計指出，2019年前兩個月，內蒙古外貿進出口總值165億元，比2018年同期增長9.6%，高於同期全中國外貿進出口增速8.9個百分點，其中，進口106.2億元，增長10%；出口58.8億元，增長8.8%。（呼和浩特日報）

《遼寧》遼寧今年將完成13.02萬人脫貧任務

遼寧省政府新聞辦近日指出，2019年，要完成13.02萬貧困人口脫貧、128個貧困村銷號、5個省級貧困縣摘帽任務；2020年，對臨時性返貧人口進行扶持，確實解決區域性整體貧困。（人民日報）

▼遼寧2019年將完成13.02萬人脫貧任務。（圖／CFP）

▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：華聞快遞,就業,招才,找工作,職缺,河北

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